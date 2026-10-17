Afrique Australe: L'envoyé de la SADC auprès de l'UA salue les progrès transformateurs de l'Éthiopie et sa réussite dans la construction d'un héritage écologique

Addis Ababa — Le représentant de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Jovin Pilé, a exprimé sa profonde admiration pour la transformation socio-économique rapide de l'Éthiopie, soulignant son émergence en tant que modèle continental en matière de vitalité économique, de restauration environnementale et de leadership diplomatique.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), l'ambassadeur Pilé a salué le développement multisectoriel remarquable observé dans tout le pays ces dernières années, soulignant que les progrès de l'Éthiopie constituent une référence inspirante pour les États membres de l'ensemble du continent africain.

L'ambassadeur Pilé a noté que la croissance dynamique et l'élan économique de l'Éthiopie ont retenu l'attention des missions diplomatiques à travers l'Afrique. Il a notamment salué la résilience dont a fait preuve le pays dans des secteurs stratégiques clés.

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«... Je suis à Addis-Abeba depuis sept ans, et je suis vraiment impressionné -- je ne suis pas le seul : mes États membres, tous les seize, partagent ce sentiment. Nous sommes tous très impressionnés par le niveau de développement atteint au cours des deux ou trois dernières années, qui démontre clairement le potentiel de ce pays. »

L'envoyé a souligné que le vaste marché éthiopien, qui compte plus de 135 millions d'habitants, associé à des réformes structurelles globales dans les domaines du commerce, de l'agriculture, du tourisme et des infrastructures, renforce la capacité du pays à générer un développement réel et durable.

« Je m'attends sincèrement à des résultats concrets de ces efforts. Surtout pour un pays qui a dû faire face à de nombreux défis, mais qui retrouve aujourd'hui ses marques et montre l'exemple aux autres sur la manière de bâtir une économie plus solide, d'ouvrir ses marchés et de mener efficacement ses activités commerciales. »

« Personnellement, je suis impressionné et émerveillé. J'en discute avec de nombreuses personnes qui se souviennent de l'Éthiopie d'il y a 55 ans, ainsi qu'avec des expatriés et des membres de la diaspora éthiopienne que je connais bien -- et qui sont encore plus étonnés que moi. »

Commentant la rénovation urbaine et la restauration écologique visibles à Addis-Abeba, l'ambassadeur Pilé a salué l'initiative « Green Legacy » du Premier ministre Abiy Ahmed, soulignant la transformation spectaculaire des berges, des espaces verts urbains et des paysages agricoles.

« En plus de cela - la cerise sur le gâteau -, nous voyons cette initiative verte prendre racine. Même dans mon quartier, je peux voir les rivières changer, les berges se transformer, et il y a clairement une dynamique qui s'installe en Éthiopie en matière de climat et d'agriculture. »

Cette refonte environnementale, saluée par la communauté diplomatique internationale, s'appuie sur des chiffres historiques publiés sur les plateformes officielles du Premier ministre Abiy Ahmed. Depuis le lancement de l'initiative « Green Legacy » en 2019, l'Éthiopie a planté avec succès plus de 56 milliards de jeunes arbres à travers le pays, progressant régulièrement vers son objectif national ultime de 65 milliards d'arbres.

Grâce à ces cycles annuels de plantation, le couvert forestier national de l'Éthiopie a considérablement augmenté, passant de 17,2 % en 2019 à plus de 23,6 %.