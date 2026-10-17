Afrique: Nations Unies - Après son retrait de la course, Macky Sall négocierait-il un poste de SG adjoint ?

L'ancien président sénégalais Macky Sall, candidat à la succession d'António Guterres jette l'éponge. Le dernier vote informel a dû le contraindre à se retirer de la course pour le poste de SG de l'ONU. Le soutien tardif du président Bassirou Diomaye Faye et une communication lézardée par l'omniprésence à ses côtés de Umaro Sissoco Embalo qui passait mal auprès des officines diplomatiques et stratégiques de haut niveau dont l'administration Trump, ont précipité la sortie de la course Macky Sall qui rebat désormais les cartes et vise un poste de Secrétaire général adjoint au sein de l'institution. Exclusif

L'ancien président Macky Sall jette l'éponge. Dans un communiqué, il déclare qu'à "l'issue du vote informel du 16 octobre, (...) j'ai décidé de retirer ma candidature". Macky Sall indique dans le même texte être convaincu, au regard des résultats des différents, d'un "choix pour une candidature issue de l'Amérique latine et des Caraïbes, et éventuellement féminine". Dans le même texte, Macky Sall a tenu à remercier le chef de l'Etat burundais, Evariste Ndashihimiye et Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal.

Les dernières manoeuvres de Macron et Antoniô Guteress pour trouver un poste adjoint onusien à Macky Sall

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Selon des informations proches des Nations unies parvenues à Confidentiel Afrique, l'ancien président sénégalais soutenu par Emmanuel Macron, Antonio Guterres, vise un poste de Secrétaire général adjoint de l'ONU. L'ex- président sénégalais indique avoir voulu "mettre son expérience de de près de quarante ans de vie publique au service des Nations unies". Un clin d'oeil, pour certains, à la probable future SG de l'ONU, la grande favorite Rebeca Grynspan, candidate officielle du Costa Rica pour succéder à António Guterres au poste de Secrétaire général de l'ONU, dont le mandat s'achève le 31 décembre 2026.

Plusieurs observateurs s'accordent à dire que Macky Sall était loin de s'imaginer triompher de cette compétition. "Il faisait du bruit sans grande conviction", raille une ssource diplomatique ui a requis l'anonymat. Confidentiel Afrique révélait en exclusivité hier dans son édition électronique que les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé au sujet du choix définitif du successeur d'António Guterres, au risque de sortir une candidature surprise.

Le sort du président Macky Sall a été scellé par l'opposition de trois États membres du Conseil de sécurité lors du dernier vote informel du 16 octobre nous a glissé une source autorisée sur place à New-York.