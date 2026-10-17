Afrique: Coupe du monde U15 - Zico Tumba sélectionne 14 Léopards pour représenter la RDC

Le sélectionneur national des Léopards U15, Zico Tumba, a dévoilé, ce samedi 17 octobre 2026, la liste des 14 joueurs retenus pour la première édition de la Coupe du monde U15 et Festival de la FIFA. La liste a été rendue publique lors d'une conférence de presse organisée à la salle de presse du stade des Martyrs, à Kinshasa.

La compétition se déroulera en Azerbaïdjan, du 22 au 31 octobre 2026. La RDC évoluera dans le groupe D, aux côtés du Salvador, de la Tunisie, du Brésil, de la Guinée-Bissau et du Népal.

La délégation congolaise est attendue à Bakou, en Azerbaïdjan, après son départ de Kinshasa prévu dans la nuit du lundi 19 octobre.

La liste des 14 Léopards U15

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Gardiens

Suami Christian (Royal FC)

Yoka Winner (FF Academy)

Défenseurs

Shina Charles (TP MJLC)

Makela Ronel (RC Golf)

Kwate Mardochée (Royaume du Ciel)

Nkani Laurens (Royaume du Ciel)

Milieux de terrain

Montingea Grace (RC Golf)

Kyungu Faustin (Aryah)

Mamonekene Hernest (Levons-Nous)

Pelo Israel (JAC)

Attaquants

Tsasa Jérémie (Novakin)

Vatu Dan (AC Ujana)

Lobwa Elie (Royaume du Ciel)

Manzangala Elie (Les Aigles du Congo)

Les jeunes Léopards tenteront de défendre les couleurs de la RDC lors de cette première édition, qui réunira des sélections de moins de 15 ans en Azerbaïdjan.