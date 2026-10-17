Ethiopie: Le gouvernement fédéral installe une administration intérimaire au Tigré pour six mois

En Éthiopie, c'est désormais officiel : le gouvernement fédéral reprend le contrôle administratif du Tigré. Il a annoncé vendredi 16 octobre la mise en place d'une administration intérimaire pour six mois. Les autorités fédérales reprennent ainsi formellement l'administration de cette région, jusqu'ici dirigée par les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Après plusieurs semaines de combats contre l'armée fédérale, les troupes du TPLF ont été repoussées vers le nord et ont perdu le contrôle des grandes villes de la région.

Après la reconquête militaire du Tigré, le pouvoir fédéral éthiopien s'empare désormais de son administration. Cinq responsables ont été désignés à sa tête pour une durée de six mois. Leur mission : rétablir les services publics, consolider la paix, assurer la réhabilitation des anciens soldats et, enfin, créer une situation politique stable permettant la tenue d'élections. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, le Tigré doit « redevenir une composante normale de la fédération ».

À un niveau plus local, des assemblées publiques suivies de votes ont été organisées ces derniers jours dans plusieurs villes du sud de la région et dans des quartiers de Mekele. Ces votes permettent d'élire des administrateurs locaux temporaires pour prévenir les violences et les pillages après l'effondrement des pouvoirs locaux.

Mais pour Hadush Kinfe, haut responsable du parti tigréen Salsaye Woyané, ce processus, mené par les autorités fédérales, n'est pas assez inclusif. Selon lui, « la majorité des habitants ne participent pas. Désorientés, ils sont réticents à le faire dans des délais aussi courts ».

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Les autorités fédérales promettent des élections libres et transparentes dans six mois et assurent que le gouvernement intérimaire n'interviendra pas sur les questions stratégiques à long terme.