Afrique de l'Ouest: Premières discussions entre l'AES et la Cédéao au Sénégal pour une future collaboration

17 Octobre 2026
Radio France Internationale

C'est au Sénégal qu'ont débuté, samedi 17 octobre, les premières discussions entre l'Alliance des États du Sahel (AES) et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) depuis l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation, le 28 janvier 2024. Les deux parties ont décidé d'ouvrir les discussions sur les modalités d'une future collaboration.

Réunis vendredi 16 octobre à Ouagadougou, au Burkina Faso, les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des États du Sahel indiquent s'être préparés pour parler d'une même voix, lors de ces discussions de ce 17 octobre.

Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il ne s'agit pas de discuter de leur retour au sein de la Cédéao mais, assure le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, d'« ouvrir une page pour formaliser de nouveaux rapports », entre la Confédération des États du Sahel et la Cédéao.

De son côté, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a insisté sur le fait que ces discussions se font dans un « esprit d'ouverture, constructif et de responsabilité de la part de l'AES ».

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La coopération sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme, la libre circulation des personnes et des biens, le développement économique, social et juridique figurent parmi les points qui seront abordés lors de ces discussions.

L'ambition est de définir de nouveaux arrangements institutionnels et juridiques entre l'AES et la Cédéao avec, pour priorité, l'intérêt supérieur des populations de la Confédération, tout en respectant les choix de l'AES, assurent les trois ministres des Affaires étrangères.

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