Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 octobre 2026

revue de presse

Sénégal : Macky Sall retire officiellement sa candidature au poste de SG de l'ONU

Au lendemain du vote informel du Conseil de sécurité, l’ancien président sénégalais Macky Sall a annoncé, ce samedi 17 octobre 2026, le retrait de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Dans une déclaration rendue publique depuis Marrakech, l’ancien chef de l’État justifie sa décision par sa volonté de favoriser un consensus international, alors que les premières tendances semblent privilégier une candidature issue d’Amérique latine et des Caraïbes, éventuellement portée par une femme.

Cette annonce intervient au lendemain du vote indicatif organisé le 16 octobre 2026 au siège des Nations unies, à New York. Après avoir mené des consultations avec le président burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l’Union africaine et parrain de sa candidature, ainsi qu’avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Macky Sall a décidé de mettre un terme à sa campagne. [Source allAfrica]

Égypte : Abdel Fattah Sissi s'engage à quitter ses fonctions en 2030

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Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a affirmé samedi qu’il ne chercherait pas à se maintenir au pouvoir à l’issue de son mandat actuel, en 2030, estimant que la question était « définitivement réglée ».

Âgé de 71 ans, l’ancien général de l’armée, devenu président en 2014, s’est exprimé lors d’une cérémonie de remise des diplômes à l’Académie militaire égyptienne, située dans la Nouvelle Capitale administrative, l’un des grands projets d’aménagement lancés sous sa présidence.

S’adressant aux diplômés et à plusieurs hauts responsables de l’État dans cette nouvelle ville construite à l’est du Caire, Abdel Fattah al-Sissi a également affirmé que la Constitution égyptienne ne serait pas modifiée. [Source Africanews]

AES-CEDEAO : Des groupes conjoints pour négocier un accord-cadre

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Confédération des États du Sahel (AES) ont convenu, samedi 17 octobre à Dakar, de mettre en place des groupes de travail thématiques conjoints afin de poursuivre les discussions sur leurs futures relations.

Ces groupes seront chargés de conduire les travaux techniques devant aboutir à la conclusion d’un accord-cadre de coopération entre les deux organisations, selon le communiqué conjoint publié à l’issue de leurs premières négociations formelles.

Les résultats de ces travaux seront soumis à l’examen des ministres avant la prochaine session ministérielle. La date et le lieu de cette rencontre seront fixés ultérieurement par voie diplomatique. [Source Apanews]

Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré crée une « ligue de la souveraineté » de football après une lourde défaite de l’équipe nationale

Le chef de la junte au pouvoir n’a pas digéré la déroute de la sélection nationale (0-7) face à l’Argentine et veut étendre sa « révolution » au ballon rond.

Grand amateur de football, dont il affiche parfois ses parties sur ses réseaux sociaux, le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, n’a pas digéré la déroute de la sélection nationale face à l’Argentine (0-7) en match amical à Buenos Aires, le 3 octobre. Une défaite concédée après une série de couacs qui a poussé « IB », comme le surnomment ses compatriotes, à étendre sa « révolution » au ballon rond.

Lundi 12 octobre, le capitaine Traoré, qui dirige d’une main de fer son pays depuis son coup d’Etat, en 2022, a solennellement présenté aux gouverneurs des dix-sept régions et aux responsables sportifs burkinabés une opération baptisée « thérapie de choc pour un grand corps malade », avec comme axe principal la création d’une « ligue de la souveraineté ». [Source Le Monde Afrique]

RDC : La Première dame conteste les accusations après des perquisitions judiciaires en Belgique

L'épouse du président congolais Félix Tshisekedi conteste les soupçons formulés à son encontre dans une affaire examinée par la justice belge. Selon les informations rapportées par La Libre Belgique, Denise Nyakeru Nkana a exprimé sa surprise après les perquisitions effectuées mercredi 14 octobre dans plusieurs résidences liées à la famille présidentielle.

La Première dame congolaise a réagi, jeudi 15 octobre, aux opérations judiciaires conduites la veille en Belgique. Dans une communication transmise par ses avocats et relayée par La Libre Belgique, Denise Nyakeru Nkana a manifesté son étonnement concernant les perquisitions réalisées notamment dans la résidence familiale du couple présidentiel. L'épouse de Félix Tshisekedi récuse les accusations dont elle fait l'objet, tout comme celles concernant plusieurs membres de sa famille. [Source LSI Africa]

Ebola : Quatre nouveaux cas au Kenya, sept au total dont un décès

Quatre nouveaux cas d’Ebola ont été confirmés samedi au Kenya, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué, portant le total à sept cas dont un décès.

L’un des nouveaux cas est l’un des proches de la première victime déclarée le 6 octobre, ainsi que trois personnels soignants qui l’ont traitée dans la capitale Nairobi. Le Kenya a fait état d’un premier cas le 6 octobre, avec le décès d’un de ses ressortissants qui avait vécu en République démocratique du Congo (RDC) où sévit une épidémie depuis mai.

Au Kenya, les quatre nouveaux patients «ont développé de la fièvre» et ont été immédiatement isolés avant d’être de nouveau testés positifs. [Source Le 360 Afrique]

Bénin : Un accord de cinq ans avec le DCAF pour renforcer le contrôle des forces de sécurité

Signé le 15 octobre à Cotonou, le partenariat porte sur la gouvernance des institutions de sécurité et la prévention dans les communes frontalières.

Le Bénin et le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF) ont signé, le 15 octobre 2026 à Cotonou, un accord-cadre de coopération de cinq ans. Il prévoit de renforcer le contrôle des institutions de sécurité et la prévention dans les communes frontalières.

Ce contrôle doit notamment s’exercer aux niveaux gouvernemental, parlementaire et citoyen. Le partenariat prévoit aussi une supervision des sociétés de sécurité privée. Au sein de la Police républicaine, il porte sur la modernisation de la gestion des ressources humaines, tandis que le renforcement des capacités opérationnelles et du renseignement et l’intégration du genre figurent également parmi ses priorités. [Source Beninwebtv]

Gabon : Le gouvernement présente ses réformes prioritaires dans les domaines de la santé et de l’emploi

Invité le vendredi 16 octobre 2026 sur le plateau de l’émission « Le Gouvernement s’exprime » sur Gabon 24, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a décliné la feuille de route exécutive. En alignement direct avec la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette intervention a permis de dresser un bilan d’étape et de tracer des perspectives claires dans des secteurs fondamentaux : les infrastructures hospitalières, la protection sociale et la création d’emplois.

La transformation du système de santé gabonais s’incarne désormais dans le béton et les équipements de pointe. Cinq structures majeures ont déjà vu le jour, à l’instar du centre médical d’Akébé, de l’hôpital d’arrondissement de la Peyrie à Libreville ou encore de l’hôpital départemental de Booué. Cette dynamique se poursuit intensément : dix autres chantiers d’envergure sont en cours, incluant l’institut de neurologie vasculaire d’Akanda et le CHU d’Oyem. [Source GabonMediaTime]

Togo - Le pouvoir tend la main, l'opposition tourne la tête

Il y a des rendez-vous qu'on ne manque pas. Le retour du soleil au matin, le chant du coq, et la déclaration de l'opposition qui réclame une transition.

Samedi, la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), le mouvement Lumière pour le développement dans la paix (LDP) et le Front Touche Pas à ma Constitution ont tenu leur rôle avec ponctualité.

Le prétexte : les récentes déclarations d'officiels sur un possible dialogue. Pour les trois formations, c'est de la poudre aux yeux. Discuter dans le cadre du Cadre permanent de concertation (CPC) reviendrait à poser les bases d'un « dialogue de dupes ». Entendez : on ne s'assoit pas à la table de celui qui l'a construite. [Source Togonews]

BRVM : Les transactions bondissent à 20,16 milliards FCFA

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a enregistré une forte accélération des échanges ce vendredi 16 octobre 2026, avec 20,164 milliards de FCFA de transactions contre 2,846 milliards la veille, soit une hausse de 17,318 milliards de FCFA.

À la clôture de la séance du jeudi 15 octobre 2026, la valeur moyenne annuelle des transactions par séance s’établissait à 2 955 111 583,45 milliards de FCFA, contre 2 955 661 291,52 la veille, en baisse de 549 708,07 FCFA.

Cette intensification des échanges s’est accompagnée d’un recul marqué des valorisations. La capitalisation du marché des actions a chuté de 198,532 milliards de FCFA, à 20 886,210 milliards, contre 21 084,742 milliards le jeudi 15 octobre. Sur le marché obligataire, la capitalisation a également reculé de 4,432 milliards, passant de 13 506,436 milliards à 13 502,004 milliards de FCFA. [Source Fineco]