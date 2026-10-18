Afrique: Handball - Al Ahly conserve son titre continental masculin après prolongation

Luanda — Al Ahly d'Égypte a battu mercredi son compatriote Zamalek sur le score de 26 à 25, après prolongation, conservant ainsi son titre de champion d'Afrique des clubs de handball seniors masculins.

Disputée au pavillon omnisports du Kilamba, à Luanda, cette rencontre, équilibrée du début à la fin, n'a livré son verdict qu'à l'issue de la deuxième prolongation. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (22-22), avant de se neutraliser à nouveau (24-24) au terme de la première prolongation.

À la pause, Zamalek menait 10 à 9, au terme d'une première période marquée par l'équilibre entre les deux formations égyptiennes.

Durant les prolongations, les deux équipes ont poursuivi leur duel intense, se relayant en tête au tableau d'affichage. Al Ahly a finalement arraché la victoire dans les dernières secondes, avec un but d'écart, s'assurant ainsi le trophée continental.

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Le demi-centre d'Al Ahly, Sherif Nabil, a été désigné meilleur joueur du match (MVP), en reconnaissance de sa prestation sur le terrain, tandis que l'ailier droit de Zamalek, Aly Abdelrahman, a terminé meilleur buteur de la rencontre avec huit réalisations.

Dans la compétition masculine, Petro de Luanda s'est incliné face à la JSK (20-23) lors du match pour la troisième place, terminant ainsi le tournoi au quatrième rang.