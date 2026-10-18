Afrique: Handball/Dames - Primeiro d'Agosto s'incline en finale, Al Ahly sacré champion d'Afrique

Luanda — Al Ahly d'Égypte a remporté, mercredi, la 47e édition du Championnat d'Afrique des clubs de handball seniors féminins, en battant Primeiro d'Agosto sur le score de 21-20.

Les Angolaises menaient 11-9 à la pause dans cette rencontre disputée au pavillon omnisports du Kilamba.

Dans un match particulièrement disputé, Primeiro d'Agosto a réalisé une meilleure entame, affichant davantage d'efficacité offensive et de solidité défensive.

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En seconde période, les militaires ont tenté de préserver leur avantage, résistant à la pression des Égyptiennes jusqu'aux dernières secondes, avant de concéder un renversement du score et de s'incliner avec un but d'écart.

Sur le plan individuel, Rady Rahma, joueuse d'Al Ahly, a été désignée meilleure joueuse du match, avec quatre buts inscrits, se distinguant également par son leadership sur le terrain.

L'Angolaise Vivalda da Silva a, quant à elle, terminé meilleure buteuse de la rencontre, avec six réalisations.

Dans le match pour la troisième place, Petro de Luanda a dominé Abidjan HC, de Côte d'Ivoire, sur le score de 42 à 24, s'adjugeant ainsi la médaille de bronze de la compétition féminine.

Il s'agit du deuxième titre continental d'Al Ahly, après celui remporté en 1979, contre huit sacres pour Primeiro d'Agosto.