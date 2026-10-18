Angola: La Banque mondiale considère le Corridor de Lobito comme un moteur de création d'emplois

Bangkok (Par notre envoyé spécial) - Le président de la Banque mondiale (BM), Ajay Banga, a qualifié le Corridor de Lobito de l'un des principaux moteurs de la création d'emplois et de la promotion d'une croissance économique durable.

S'exprimant lors de la séance plénière des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), il a souligné que, initialement conçu comme un axe destiné au transport de minerais et de marchandises, l'infrastructure ferroviaire et logistique du Chemin de fer de Benguela (CFB) et du port de Lobito est en train de se transformer en un corridor économique dynamique.

Ajay Banga a ajouté que cette évolution a stimulé la création d'emplois directs et indirects dans divers secteurs productifs, notamment l'agriculture, la logistique, les transports et l'industrie manufacturière.

Il a souligné que, compte tenu de la transformation démographique en cours, qui voit plus d'un million de jeunes entrer chaque année sur le marché du travail dans les économies en développement, l'expansion des corridors économiques apparaît comme une réponse directe à la pénurie mondiale d'emplois.

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Le président de la Banque mondiale a souligné que, le long du corridor de Lobito, l'intégration entre les infrastructures de transport et le secteur agricole permet aux petits et moyens producteurs locaux de passer d'une agriculture de subsistance à une production commerciale excédentaire.

Il a indiqué que l'écoulement efficace des récoltes vers les marchés nationaux et internationaux a favorisé l'émergence de nouvelles entreprises d'agro-logistique, créant des opportunités durables pour les jeunes et les communautés locales.

Selon le responsable, pour stimuler cet écosystème, de nouveaux projets et des plateformes de coopération avec des partenaires internationaux et des institutions de financement multilatéral comme la Banque mondiale sont en cours d'articulation.

Il a indiqué que plus de cinq douzaines d'initiatives de courtiers en services économiques ont été lancées dans le monde au cours de l'année écoulée, associant investissements publics, capitaux privés et fonds garantis pour réduire les risques et attirer de nouveaux investisseurs.

Réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI

Les Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) abordent les principaux défis de l'économie mondiale et les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Parmi les thèmes principaux figurent la mobilisation de capitaux privés, la création d'emplois, l'innovation technologique, l'intelligence artificielle et le renforcement de la résilience économique, qui sont considérés comme déterminants pour transformer les économies et promouvoir un développement plus inclusif.

La rencontre, dans sa 82e édition, se déroule sous le slogan « Nouveaux horizons de la Thaïlande : donner des moyens aux gens, construire la résilience ». La clôture de l'événement est prévue pour dimanche 18 octobre.

C'est la deuxième fois que la Thaïlande accueille les réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI, après la première édition qui s'y est tenue en 1991.

L'Angola est membre de la BM et du FMI depuis 1989 et, au cours des dernières années, a consolidé ses relations avec ces deux institutions par le biais de programmes visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, l'amélioration des mécanismes d'investissement et la promotion de la croissance économique et sociale.