Afrique: Le gouvernement angolais plaide pour la mobilisation de financements extérieurs en faveur du continent

Bangkok — Le secrétaire d'État aux Finances et au trésor, Ottoniel dos Santos, a plaidé ce vendredi à Bangkok, en Thaïlande, pour la mobilisation de financements extérieurs afin de couvrir le déficit annuel du développement en Afrique, estimé à plus de 400 milliards de dollars américains.

Intervenant en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui se terminent dimanche, le responsable a souligné que les ressources intérieures des pays africains demeurent insuffisantes pour couvrir leurs besoins de financement et permettre la réalisation de projets structurants d'infrastructure sur le continent.

Ottoniel dos Santos a également exprimé l'alignement avec les positions défendues par l'Union africaine (UA) sur la nécessité urgente de créer des mécanismes de financement plus accessibles et adaptés aux réalités économiques des pays africains.

Selon le responsable, malgré les initiatives de coopération bilatérale et multilatérale en cours avec des entités européennes et des institutions mondiales, l'Afrique continue à faire face à des obstacles importants dans l'accès aux marchés internationaux de capitaux, principalement en raison de la perception du risque associé au continent.

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Cette situation, a-t-il expliqué, contribue au renchérissement du coût du capital et conditionne la mise en oeuvre de projets jugés essentiels pour la diversification économique des pays africains.

Selon son point de vue, il est crucial de se focaliser sur la conversion des grands projets d'infrastructures en initiatives simples et accessibles, ce qui permettra de diversifier les économies et de garantir le développement durable de l'Afrique.

Réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI

Les Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) abordent les principaux défis de l'économie mondiale et les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Parmi les thèmes principaux figurent la mobilisation de capitaux privés, la création d'emplois, l'innovation technologique, l'intelligence artificielle et le renforcement de la résilience économique, qui sont considérés comme déterminants pour transformer les économies et promouvoir un développement plus inclusif.

La rencontre, dans sa 82e édition, se déroule sous le slogan « Nouveaux horizons de la Thaïlande : donner des moyens aux gens, construire la résilience ». La clôture de l'événement est prévue pour dimanche 18 octobre.

C'est la deuxième fois que la Thaïlande accueille les réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI, après la première édition qui s'y est tenue en 1991.

L'Angola est membre de la BM et du FMI depuis 1989 et, au cours des dernières années, a consolidé ses relations avec ces deux institutions par le biais de programmes visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, l'amélioration des mécanismes d'investissement et la promotion de la croissance économique et sociale.