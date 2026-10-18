Angola: L'agriculture et la pêche emploient 6,4 millions de personnes au pays

Luanda — Environ 50,7 % de la population active angolaise a pour principale activité la production agricole, l'élevage, la sylviculture et la pêche, ce qui représente environ 6,4 millions de personnes, a déclaré ce jeudi à Luanda le Président de la République, João Lourenço.

Dans son discours sur l'état de la nation, à l'ouverture de la dernière session législative de la 5e Législature, qui se termine en 2027, le Chef d'État angolais a déclaré que les registres indiquent l'existence de 3 323 242 exploitations familiales et de 5 858 exploitations commerciales, dont seulement 125 sont actuellement en production.

Il a rappelé qu'entre 2022 et 2026, le secteur agraire a mobilisé des financements importants auprès de partenaires internationaux pour soutenir des programmes stratégiques de développement agricole, en mettant l'accent sur le renforcement de l'agriculture familiale dans les chaînes de valeur, dans l'irrigation, la recherche agraire et le renforcement institutionnel.

Selon João Lourenço, au cours des trois dernières années agricoles, on a enregistré une croissance de la production totale de racines et tubercules, de céréales, de légumineuses et d'oléagineux, de légumes, de fruits et de café commercial.

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Dans le domaine de l'élevage, il a rappelé qu'entre 2023 et 2025, 1 032 849 tonnes de viande ont été produites, avec une croissance de 4,6 %, en particulier la viande caprine et bovine.

João Lourenço a rappelé que la production d'oeufs avait atteint 7 729 031 088 unités et qu'en moyenne, 1,4 million de bovins et 400 000 animaux domestiques avaient été vaccinés.

Dans le secteur forestier, le dirigeant a déclaré que la production de bois d'oeuvre avait atteint 483 267 mètres cubes, soit une croissance de 44,9 %, tandis que le bois scié avait atteint 326 270 mètres cubes et que l'apiculture avait enregistré 684 tonnes de miel et 33 tonnes de cire, soit une croissance respective de 49,5 % et 100 %.

Le Chef de l'État a noté des progrès importants dans la disponibilité de semences certifiées et d'engrais, conditions indispensables pour augmenter la productivité agricole, réduire les pertes et augmenter le revenu des familles paysannes.

Selon le Président de la République, la disponibilité des semences certifiées est passée de 2 850 tonnes en 2023 à 6 930 tonnes en 2025, soit une augmentation d'environ 143,2 %.

Dans le même sens, a-t-il avancé, la disponibilité moyenne d'engrais destinés à l'agriculture familiale est passée de 13 000 tonnes en 2022 à 173 604 tonnes en 2026, soit une croissance supérieure à treize fois.

João Lourenço a souligné que ces résultats créent des bases plus solides pour une agriculture productive, compétitive et orientée vers la sécurité alimentaire et l'autonomie économique des communautés rurales.

Il a considéré le secteur agricole comme une base décisive pour augmenter la production nationale, réduire les importations, accroître le revenu des ménages et renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

Projets structurants

Dans le domaine des infrastructures d'irrigation et de production agricole, le Chef de l'État a mis en avant des projets structurants qui renforcent la capacité productive et la résilience du secteur.

Il a souligné que le projet Caála et Coreia couvre 626 hectares, bénéficiant à 86 producteurs et deux entreprises, tandis que le projet Quizenga a irrigué deux mille hectares, soutenant 78 petits et moyens producteurs, et que le projet Luinga, avec une exécution physique à 93 %, prévoit l'irrigation de plus de 10 000 hectares, bénéficiant directement à environ 4 000 familles paysannes et 100 entreprises agricoles.

Il a souligné que ces investissements traduisent l'engagement de l'Exécutif dans une agriculture plus irriguée, mécanisée, productive et résistante aux effets des changements climatiques.

Dans le domaine de l'agriculture familiale, il a indiqué que des projets à fort impact économique et social sont en cours dans les chaînes de valeur et les services d'appui à la production, destinés à bénéficier à des centaines de milliers de producteurs, renforcer l'irrigation, améliorer la capacité de production et consolider une agriculture plus inclusive, compétitive et durable.