Sénégal: Kédougou - Des kits scolaires remis à 70 meilleurs élèves filles des villages impactés de la mine d'or de Mako

Kédougou — L'Association des Femmes de la mine d'or de Mako (AFMOM) exploitée par la société Petowal Mining Company (PMC), dans la région de Kédougou (sud-est) a remis, samedi, des kits scolaires aux 70 meilleurs élèves filles du lycée de Mako et des collèges de Niéméniki et de Tomboronkoto, dans le cadre de la campagne "Octobre rose", a constaté l'APS

"Aujourd'hui nous célébrons l'excellence de nos jeunes filles issues des communautés riveraines de la mine de Mako dans le cadre d'octobre rose", a déclaré Diaba Kanté, présidente de l'AFMOM.

Elle s'exprimait au cours de la cérémonie de remise des kits scolaires, en présence du maire de la commune de Tomboronkoto, Nfaly Camara, du manager général de PMC, Issa Seck, du proviseur du lycée de Mako, Boubacar Barry, et des principaux des collèges de Niéméniki et de Tomboronkoto.

"Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez travaillé, persévéré et obtenu de bons résultats. Les kits scolaires que nous vous avons remis sont une récompense, mais surtout un message à continuez à bien travailler à l'école. Ne baissez jamais les bras. Croyez-en vous et en vos rêves", a lancé Diaba Kanté en direction des récipiendaires.

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Elle a en même temps annoncé des activités prévues par l'AFMOM dans la commune de Tomboronkoto dans les cadres de la politique sociale de l'entre PMC.

"Nous avons prévu d'organiser dans la semaine prochaine une journée de dépistage du cancer du sein au profit des communautés locales et une séance de fitness destiné aux femmes de Mako, ainsi que des actions d'information et de sensibilisation sur la prévention et l'importance du dépistage précoce", a-t-elle dit.

Le proviseur du lycée Mako Boubacar Barry a pour sa part énuméré es nombreux défis à l'éducation optimale des enfants e§t des jeunes de la commune.

"Les classes ne sont pas électrifiées. Nous avons besoin d'une salle informatique, d'un bloc administratif, de même que d'un accompagnement durant nos activités socioculturelles, etc.", a-t-il fait savoir.

Il n'a pas manqué d'adresser ses remerciements à l'AFMOM pour les kits scolaires remis aux meilleures filles des établissements scolaires du secondaire et du moyen de la commune de Tomboronkoto.