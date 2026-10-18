Afrique de l'Ouest: CEDEAO-AES - Les deux organisations réaffirment leur volonté de poursuivre le dialogue

Dakar — Les chefs des délégations de la Communauté économique des éEtats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de la Confédération de l'Alliance du Sahel (AES) ont salué, samedi, à Dakar, les avancées de leurs premières consultations ministérielles, réaffirmant leur volonté de poursuivre le dialogue afin de construire un cadre de coopération renouvelé.

"Je voudrais vous féliciter tout particulièrement des dispositions constructives qui ont animé nos discussions et de la volonté partagée de transcender les divergences pour privilégier les convergences dans la perspective de jeter les fondements de relations renouvelées er rénovées", a notamment déclaré le ministre sénégalais de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, chef de la délégation de la CEDEAO.

Il s'exprimait ainsi lors de la première session des négociations formelles entre la CEDEAO et l'AES, tenues, samedi, dans la capitale sénégalaise.

"Les discussions ont fait ressortir des convergences substantielles sur les priorités communes et les aspirations légitimes des États et des peuples", a a-t-il ajouté, estimant que ces acquis permettent d'envisager "la poursuite du processus avec confiance, optimisme et détermination".

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Il s'est dit convaincu que les prochaines concertations permettront de transformer les intentions exprimées en engagements opérationnels, puis en réalisations concrètes au bénéfice des populations.

Le chef de la délégation de la CEDEAO a également souligné que "la rencontre de Dakar, dans le prolongement des consultations de Bamako tenues en 2025, constitue une étape significative dans la structuration du dialogue entre les deux organisations, avec l'esquisse des contours d'un nouveau cadre de concertation".

Il a appelé à préserver cette dynamique à travers une démarche "graduelle, pragmatique et résolument orientée vers les résultats", tout en insistant sur la nécessité de donner une traduction concrète aux engagements au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité partagée.

"Nos peuples demeurent unis par une communauté de destin que les circonstances politiques ne sauraient effacer", a indiqué Cheikh Niang, plaidant pour le maintien des voies de dialogue et la recherche de réponses durables aux défis sécuritaires, économiques, sociaux et humanitaires de la région.

Le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, chef de la délégation de l'AES, a également souligné que les travaux ont permis aux deux parties de "confirmer (leurs) priorités", de s'accorder sur les principes devant guider leurs relations et de s'engager à leur donner un contenu concret, dont les effets devront se faire sentir sur le terrain.

Il a réaffirmé la disponibilité et l'engagement de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à travailler en collaboration avec la CEDEAO pour construire un nouveau cadre de coopération, et exprimé la reconnaissance de sa délégation aux autorités sénégalaises pour l'accueil et la conduite des concertations.

Les deux chefs de délégation ont dans le même temps insisté sur leur volonté de consolider les acquis de cette rencontre ministérielle et de poursuivre les échanges afin de faire progresser le rapprochement entre la CEDEAO et l'AES.