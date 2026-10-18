Sénégal: Première journée Ligue 1 - GF, Gorée, GFC et Diambars s'imposent d'entrée

Dakar — Génération foot (GF), l'US Gorée, Guédiawaye Football Club (GFC) et Diambars ont frappé d'entrée, en signant des victoires lors de la première journée du championnat national de Ligue 1 de football, ce samedi.

A Déni Biram Ndao, les Grenats ont surclassé (3-0) l'AS Pikine, prenant du coup la tête du classement à la faveur d'un meilleur goal average (3 points+3).

A l'instar de GF, l'US Gorée a dominé (2-0) la Linguère de Saint Louis au stade Diangaly Bakhayogo de Grand Yoff et se positionnent à la deuxième place du classement.

Au stade Amadou Barry de Guédiawaye, GFC a également obtenu une première victoire à domicile, en battant (2-1) Dakar Sacré coeur ( DSC), en présence du sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Patrick Vieira.

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Dans le duel entre les deux promus, Diambars a surpris (1-0) Essamaye FC, chez lui, au atade Aline Sitoe Diatta, tandis que l'autre club de Ziguinchor, le Casa Sports, a été tenu en échec en déplacement (2-2) par ASC HLM.

Dans le match phare de cette première journée de la Ligue 1, le Jaraaf de Dakar a arraché le match nul (1-1) devant AJEL de Rufisque, au stade municipal de Yoff. Les Rufisquois avaient ouvert le score sur penalty par Lamine Sagna (26e mn) avant qu'Abdoulaye Oualy n'égalise à la 86e mn.

Le derby de la région de Thiès, entre Wally Daan et Stade de Mbour s'est soldé par un nul vierge.

En raison de son match comptant pour les préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique, la rencontre entre le champion sortant Teungueth FC et l'Union sportive de Ouakam a été reportée.

- Voici les résultats de la première journée de Ligue 1 :

Jaraaf - AJEL : 1-1

Essamaye - Diambars : 0-1

HLM - Casa Sports : 2-2

Guédiawaye FC - Dakar Sacré-Coeur (DSC) : 2-1

Génération Foot - Pikine : 3-0

Gorée - Linguère : 2-0

Walydaan - Stade de Mbour : 0-0

Teunguenth FC - USO (reporté)