Angola: Des hommes d'affaires nigérians souhaitent investir dans l'agriculture et l'industrie automobile

Luanda — L'ambassadeur du Nigéria, Maxy Ogbede, a déclaré à Luanda que des hommes d'affaires de son pays sont prêts à investir en Angola dans des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie automobile (pièces détachées et moteurs), le pétrole et le gaz, afin de dynamiser le commerce et le développement des deux pays.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ANGOP, le diplomate a estimé que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est encore très faible, ajoutant que le Nigéria exporte principalement des produits alimentaires vers l'Angola.

« Sans doute en raison de la barrière de la langue, les investissements nigérians restent très limités. Il n'existe pas de liaison maritime directe. Le transport aérien est restreint et coûteux. Cela montre que les échanges de biens et de services sont faibles. Nous espérons que le célèbre homme d'affaires nigérian Aliko Dangote viendra bientôt investir en Angola », a-t-il souligné.

Selon l'ambassadeur, qui s'exprimait à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Nigéria, célébré le 1er octobre, son mandat en Angola sera marqué par des efforts visant à renforcer les partenariats commerciaux et à promouvoir des relations bilatérales plus étroites au plus haut niveau.

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Interrogé sur les principaux accomplissements du Nigéria au cours de ces 66 années d'indépendance, Maxy Ogbede a souligné que le pays est devenu une nation forte et indivisible, et qu'il possède l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique.

« Ce sont 66 années d'unité nationale, malgré les nombreux défis rencontrés lors de la construction de la nation, notamment une guerre civile de 30 mois. Le pays demeure fort. Nous sommes la plus grande nation noire du monde, l'une des économies les plus fortes d'Afrique et le plus grand marché. C'est donc un motif de réjouissance », a-t-il affirmé.

Il a toutefois indiqué que le principal défi auquel le Nigéria est confronté actuellement est l'insécurité engendrée par les organisations terroristes, qui commettent des actes de banditisme, des enlèvements et des affrontements entre éleveurs et agriculteurs, provoquant l'apparition de nombreux déplacements de population.

À cette occasion, le diplomate a qualifié d'excellente la coopération actuelle avec l'Angola, et a plaidé pour un renforcement des échanges dans des domaines qu'il juge essentiels, tels que le commerce, l'éducation, la santé, l'agriculture, la culture et le tourisme.

« Nous avons signé de nombreux mémorandums d'entente qui doivent être mis en oeuvre, ainsi que d'autres accords que nous espérons célébrer. La coopération entre le Nigéria et l'Angola est actuellement à un stade évolutif, avec plusieurs projets en cours. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une coopération encore plus étroite », a-t-il déclaré.

Selon l'ambassadeur, l'Angola et le Nigéria sont membres de la Commission du Golfe de Guinée, ce qui explique leur responsabilité conjointe dans la protection de la zone maritime contre la piraterie et autres crimes transnationaux commis dans l'océan Atlantique.

Il a souligné que le Nigéria suit de près les progrès accomplis par l'Angola dans son processus démocratique.

Le diplomate a conclu que son pays constate également les progrès considérables réalisés par l'Angola en matière d'infrastructures, citant par exemple le Centre de conférences récemment inauguré, une installation ultramoderne et de grande qualité qui a accueilli le Sommet des chefs d'État de l'Union africaine.