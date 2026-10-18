Afrique: Futsal - L'Angola écrase le Mozambique pour son entrée en lice au Championnat d'Afrique

13 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'équipe nationale angolaise de futsal a battu le Mozambique 5-1 mardi, lors de la première journée du Groupe B du Championnat d'Afrique, qui se déroule actuellement au Maroc.

L'équipe angolaise, finaliste de la dernière édition, menait 3-1 à la mi-temps de cette rencontre disputée au Pavillon Souleyman de Rabat.

Aderito a inscrit un doublé, tandis qu'Anderson, Ny Sola et Jó Marhez ont également marqué.

Márcio Jona a inscrit le seul but du Mozambique.

Toujours dans le Groupe B, l'Égypte a largement dominé la Tanzanie 8-0.

Dans le Groupe A, le Maroc, pays hôte et tenant du titre, a battu l'Algérie 4-0, tandis que la Zambie a créé la surprise en s'imposant 3-1 face à la Libye.

L'équipe nationale angolaise rejouera jeudi à 21h00 contre la Tanzanie.

Deux heures plus tôt, toujours dans le Groupe B, l'Égypte affrontera le Mozambique.

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