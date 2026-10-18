Afrique: Handball - Al Ahly se qualifie pour la finale du championnat d'Afrique des clubs

Luanda — L'équipe masculine d'Al Ahly (Égypte) s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions de handball en battant, ce mardi, le JSK (République démocratique du Congo) sur le score de 38-20 lors de la demi-finale disputée au pavillon multisports de Kilamba, à Luanda.

Les Égyptiens ont dominé la rencontre sans grande difficulté, menant de huit buts à la mi-temps (19-11) ; leur joueur Hussain Mahmoud a été désigné meilleur joueur (MVP) du match.

En seconde période, Al Ahly, tenant du titre, a imprimé un rythme plus soutenu, portant son avance à 17 buts (33-16) à cinq minutes de la fin, avant de gérer le résultat jusqu'au coup de sifflet final.

En finale, Al Ahly affrontera le vainqueur du match opposant Petro de Luanda à Zamalek (Égypte), prévu à 16 heures dans la même salle.