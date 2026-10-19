Afrique Australe: L'Angola réaffirme son ambition de fournir de l'électricité aux pays de la SADC

Caculo Cabaça — L'Angola a réaffirmé samedi son ambition d'approvisionner en électricité les pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), grâce au potentiel hydroélectrique du projet de Caculo Cabaça, a annoncé le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José Massano.

À l'issue d'une visite du chantier, situé dans la municipalité de Cambambe, le responsable a indiqué que des stratégies étaient en cours d'élaboration afin de permettre l'exportation d'électricité vers les pays voisins, au regard des capacités de production attendues.

Avec un taux d'avancement physique de 58 %, le projet prévoit la mise en service de sa première turbine en juin 2027, suivie de l'entrée en exploitation progressive des trois autres, a précisé le ministre.

Lancé en 2015, le chantier comprend notamment une centrale souterraine ainsi que deux tunnels de restitution de l'eau, d'une longueur totale de plus de cinq kilomètres.

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La visite s'est déroulée en présence de représentants diplomatiques de la République démocratique du Congo (RDC), de la Zambie et de la Namibie, trois pays intéressés par un partage de l'électricité acheminée à travers le réseau électrique angolais.

Le ministre namibien des Mines et de l'Énergie, Modestus Amutse, a exprimé son intérêt pour le projet, estimant que les capacités de production prévues pourraient également bénéficier à d'autres pays de la région.

Les ambassadeurs de Zambie et de la RDC, Elias Munshya et Constantin Kalala, respectivement, ont également souligné les perspectives de coopération énergétique entre les pays d'Afrique australe.

De son côté, le gouverneur de la province de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a mis en avant les retombées attendues du projet, notamment en matière de création d'emplois et de dynamisation de l'activité économique.

Situé dans la moyenne vallée du fleuve Kwanza, le complexe hydroélectrique de Caculo Cabaça devrait produire, selon les données communiquées sur le projet, 8 566 gigawattheures d'électricité par an. Il contribuera ainsi au renforcement de l'approvisionnement électrique national.