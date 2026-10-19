Sénégal: Climat social - Huit ministres face à la presse, ce lundi

Dakar — Huit ministres du gouvernement vont animer lundi une conférence de presse pour évoquer des questions relatives au climat social national marqué ces derniers temps par des mouvements d'humeur de centrales syndicales, a-t-on appris du BIC-gouv, le bureau d'information et de communication du gouvernement.

Cet échange avec la presse de tiendra à 17 heures au building administratif Président Mamadou-Dia sera animée parr Moussa Sarr, ministre de la Justice, Boubacar Camara (Enseignement superieur), Moustapha M. Guirassy (Éducation nationale), Moussa Balla Fofana (Collectivités Territoriales), Mamadou Lamine Dianté (Fonction publique et Travail).

Le porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, ministre de la Communication, ses collègues de l'Emploi et de la Formation, Idrissa Samb, des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahat Ndiaye,, du Budget, Bassirou Sarr prendront également part à

Cette conférence de presse est organisée dans un contexte marqué par des mouvements d'humeur de centrales syndicales.

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Jeudi, le Premier ministre a rencontré le patronat et les organisations syndicales, et demandé à ces dernières de suspendre leur mot d'ordre de grève générale prévu les 21, 22 et 23 octobre.

Ahmadou Al Aminou Lo a, à cette occasion, proposé un moratoire de trois mois sur les grèves sectorielles et générales annoncées pour laisser le temps aux discussions et à la mise en oeuvre des engagements de l'État d'aboutir