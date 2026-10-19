Afrique de l'Ouest: Le Premier ministre du Sénégal à Abidjan pour une visite de travail de 24 heures

18 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre du Sénégal, Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lo est arrivé dimanche à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures, a appris l'APS des services de la Primature.

À son arrivée à l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, M. Lo a été accueilli par son homologue ivoirien, Robert Beugre Mambé.

Une séance de travail entre les chefs de gouvernement des deux pays et leurs délégations, sont au menu de cette visite, de même que des audiences de haut niveau, indique la source.

Elle signale que Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lo est accompagné des ministres de l'Intérieur, du Commerce, de l'Agriculture, ainsi que du Ministre auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération.

Lire l'article original sur APS.

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