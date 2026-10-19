Madagascar: Projet de coup d'État - Michaël Randrianirina accuse ses proches

Le chef de l'État, Michaël Randrianirina, affirme que certains de ses proches collaborateurs, occupant de hautes fonctions, prépareraient un coup d'État visant à déstabiliser et à renverser le régime actuel.

Il a fait cette révélation hier, lors d'un culte organisé à Iavoloha, évoquant également les accidents mortels et les incendies survenus ces dernières semaines, ainsi que des problèmes de santé touchant quatre militaires de sa garde rapprochée. « Certains de mes proches collaborateurs, qui occupent de hautes fonctions, sont en train de fomenter un coup pour déstabiliser et faire tomber le régime », a déclaré le président de la République à Iavoloha.

Cette déclaration met en lumière des soupçons de complot au sein même de l'entourage présidentiel. Le chef de l'État n'a toutefois pas précisé l'identité des personnes qu'il met en cause ni apporté de détails sur la nature ou l'état d'avancement de ce projet présumé.

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Au cours de cette intervention, Michaël Randrianirina est également revenu sur plusieurs faits qui ont marqué l'actualité ces dernières semaines, notamment des accidents ayant coûté la vie à des personnes et des incendies. Le président les a évoqués et a insinué un lien entre ces événements et le projet de déstabilisation qu'il dénonce.

Il a également dévoilé que quatre militaires affectés à sa garde rapprochée seraient tombés malades, certains cas ayant même nécessité une hospitalisation. Là encore, aucun détail supplémentaire n'a été communiqué sur les causes de ces problèmes de santé. Ces déclarations soulèvent des interrogations sur la sécurité du chef de l'État et la stabilité du pouvoir en place. Reste à savoir si les accusations de complot donneront lieu à des investigations officielles et si des précisions seront apportées sur les personnes éventuellement impliquées.