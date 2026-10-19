Cameroun: Tiriane Balbine Noah élue à la présidence du MRC

Sans surprise, Tiriane Balbine Noah a été portée, samedi 17 octobre, à la présidence du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) avec 96% des votants. Selon le décompte, l'ancienne vice-présidente par intérim a enregistré un total de 1 246 voix pour, 29 contre et 11 nulles. Les bulletins de son principal challenger, Pierre Emmanuel Binyam, ont été maintenus, malgré son retrait quelques jours avant la tenue de la convention.

Après sa victoire, Tiriane Balbine Noah, a prononcé un discours, largement acclamée par les militants par les militants. La nouvelle présidente du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) assuré s'inscrire dans une logique de continuité du travail entamé par son prédécesseur, Maurice Kamto, figure emblématique du parti. « Je ne suis pas la candidate de la rupture, mais de la continuité. Je revendique la fidélité au professeur Maurice Kamto, président émérite et candidat à la prochaine élection présidentielle », a-t-elle déclaré.

Tiriane Balbine Noah a ensuite évoqué plusieurs sujets d'actualité tels que l'état des finances d'un pays à bout de souffle, la crise anglophone qui continue de faire des morts, mais aussi la vice-présidence de la République. Le MRC maintient qu'un vice-président nommé en succession à un président élu, est anticonstitutionnel. « Le MRC n'acceptera jamais ce coup d'État constitutionnel contraire aux principes de notre République, comme ceux de l'Union africaine », a insisté Tiriane Balbine Noah.

Ensuite, la nouvelle présidente du MRC a regretté qu'il n'y ait toujours pas de date pour les prochaines élections municipales et législatives, avant d'ajouter que rien - pas même les finances nationales - ne justifie un nouveau renvoi. Une ligne de continuité que saluent plusieurs militants du MRC. « Elle ne s'écarte pas des idéaux classiques et habituels du MRC. Elle y met sa touche », confie un premier. « Les gens qui croyaient qu'après le professeur Maurice Kamto, le MRC serait peut-être mort ou prendrait un coup, se sont trompés », renchérit un autre.

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La convention du MRC s'est déroulée sans incidents, en présence d'une poignée de policiers et de gendarmes.