Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 octobre 2026

revue de presse

Kenya : Le verdict attendu ce lundi dans le procès du massacre de Shakahola

Au Kenya, le verdict dans le procès de Paul Mackenzie, prédicateur autoproclamé accusé du massacre de Shakahola, est attendu ce lundi.

Le tribunal de Mombasa doit se prononcer sur le sort du gourou et de ses 94 coaccusés, poursuivis pour la mort de plus de 530 personnes, en majorité des femmes et des enfants. Leurs corps avaient été exhumés de fosses communes découvertes en 2023 dans la forêt de Shakahola, dans l’est du pays.

Selon l’accusation, Paul Mackenzie aurait convaincu ses adeptes de se laisser mourir de faim, en leur promettant qu’ils rencontreraient Jésus après leur mort. L’affaire, connue sous le nom de "massacre de la forêt de Shakahola", avait provoqué une onde de choc internationale. [Source Africanews]

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AES-Cédéao : De la rupture au dialogue

Après près de vingt et un mois de rupture institutionnelle, la Confédération des États du Sahel (AES) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ont engagé, samedi 17 octobre 2026 à Dakar, des négociations formelles en vue de définir un nouveau cadre de coopération, ouvrant une nouvelle étape dans les relations entre les deux blocs.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par des divergences politiques persistantes, mais aussi par la nécessité de préserver les liens économiques, humains et sécuritaires entre les trois pays sahéliens et le reste de l’Afrique de l’Ouest. [Source Apanews]

Sénégal : Climat social - Huit ministres face à la presse, ce lundi

Huit ministres du gouvernement vont animer lundi une conférence de presse pour évoquer des questions relatives au climat social national marqué ces derniers temps par des mouvements d'humeur de centrales syndicales, a-t-on appris du BIC-gouv, le bureau d'information et de communication du gouvernement.

Cet échange avec la presse de tiendra à 17 heures au building administratif Président Mamadou-Dia sera animée parr Moussa Sarr, ministre de la Justice, Boubacar Camara (Enseignement supérieur), Moustapha M. Guirassy (Éducation nationale), Moussa Balla Fofana (Collectivités Territoriales), Mamadou Lamine Dianté (Fonction publique et Travail). [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Le Bénin va accueillir la première édition africaine du Black Travel Summit en 2027

Le Bénin a été choisi pour accueillir à Cotonou, en 2027, le Black Travel Summit. Cette édition réunira pour la première fois sur le continent africain, la communauté internationale des professionnels du tourisme afrodescendants.

Le Black Travel Summit posera ses valises à Cotonou en 2027. L’annonce a été faite samedi 17 octobre, lors du gala des Black Travel Awards à Milwaukee, dans l’État du Wisconsin aux Etats-Unis. Depuis sa création, cette plateforme internationale n’avait encore jamais organisé son sommet annuel sur le continent africain. [Source Afrik.com]

RDC : Kinshasa accuse Joseph Kabila de préparer une « attaque généralisée » contre le pays

Le gouvernement congolais accuse l’ancien président Joseph Kabila, désormais à la tête d’un mouvement politico-militaire lié à la rébellion du M23, de vouloir renverser le pouvoir par les armes. Cette évolution intervient alors que les combats se poursuivent dans l’est du pays et que le débat sur une éventuelle révision constitutionnelle attise les tensions politiques.

« Le choix de prendre les armes signifie qu’on va tuer des Congolais pour penser conquérir des territoires », a déclaré vendredi à l’AFP le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Lundi, le M23 et sa branche politique, l’Alliance Fleuve Congo (AFC), ont annoncé que Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, prenait la tête de leur mouvement. La plateforme AFC/M23 a été remplacée par le Front pour la refondation de la Nation (FRN), qui affirme vouloir « mettre fin à la tyrannie par tous les moyens y compris la force ». [Source Africa Radio]

Madagascar : Plus de 7,1 millions d’électeurs recensés en vue des scrutins de 2027

À Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) annonce l’inscription provisoire de 7 163 714 citoyens sur le registre électoral. Présenté à Alarobia, deux mois et demi après le lancement de la refonte des listes, le bilan marque une avancée dans la préparation du référendum constitutionnel et de l’élection présidentielle envisagés avant la fin de 2027.

Les premières données rendues publiques par la Ceni témoignent du rôle prépondérant des opérations de proximité dans l’établissement du nouveau registre électoral. La quasi-totalité des citoyens enregistrés, soit 93,23 %, ont été recensés lors des visites effectuées dans les foyers par les agents déployés au sein des fokontany, les subdivisions administratives de base à Madagascar. Les démarches accomplies directement auprès des bureaux des fokontany représentent 6,06 % des inscriptions. [Source LSI Africa]

Niger : La pénurie d’essence s’étend à la capitale Niamey

La pénurie d’essence qui touche plusieurs villes du Niger a gagné la capitale Niamey où des files d’attente s’allongent dimanche devant les stations-service.

Le Niger est dirigé depuis juillet 2023 par un régime militaire qui prône la souveraineté, particulièrement sur les ressources minières du pays qui est notamment producteur de pétrole.

Mais la raffinerie nationale, à Zinder, ne parvient pas à répondre à la demande. Epargnée ces dernières semaines par ces pénuries, la capitale Niamey de deux millions d’habitants est désormais touchée. [Source Le 360 Afrique]

La Côte d’Ivoire s’organise suite à l’interdiction d’exporter des mangues fraiches vers l’UE

Depuis le 1er août, la Côte d’Ivoire ne peut plus exporter ses mangues fraiches vers l’Union européenne. En cause : l’interception, en 2026, de plusieurs lots non-conformes par les autorités européennes, en raison d’une contamination par la mouche des fruits. Face à cette situation, les autorités ivoiriennes ont annoncé une série de mesures visant à assainir la filière. L’objectif est de permettre la reprise des exportations vers le marché européen, principal débouché international, dès la campagne 2027, prévue en mars-avril.

Le ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire prévoit une enveloppe de 3,5 milliards francs CFA – 5,33 millions d’euros – destinée au traitement phytosanitaire. La mouche des fruits n’est pas un phénomène nouveau dans le pays, explique l’OIA Inter-Mangues. [Source RFI]

L'Éthiopie désormais en tête de l'Afrique dans le domaine des énergies vertes

L'Éthiopie s'est imposée comme le premier producteur d'énergie verte en Afrique, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) contribuant de manière significative aux recettes d'exportation d'électricité, qui dépassent un demi-milliard de dollars américains. Cette évolution renforce l'ambition du pays de devenir un fournisseur majeur d'énergie dans la région.

Un rapport récent indique que la production d'énergies renouvelables de l'Éthiopie a connu une expansion considérable. Avec la contribution du GERD, la capacité totale installée du pays a atteint 10 082 mégawatts à la fin de l'année 2025, contre 5 989 mégawatts un an auparavant.

Selon Ethiopian Electric Power (EEP), le GERD représente 52 % des recettes issues des exportations d'électricité, tandis que les revenus nationaux provenant de l'électricité ont dépassé 124 milliards de birrs, soulignant ainsi l'importance croissante du secteur énergétique dans l'économie. [Source Ethiopian News Agency]

Cameroun : Tiriane Noah prend la tête du MRC après Maurice Kamto

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun a choisi une nouvelle direction. Tiriane Balbine Nadège Noah devient présidente du parti. Elle est la première femme à occuper cette fonction. L’élection s’est tenue samedi à Yaoundé pendant un congrès extraordinaire. Environ 1 200 délégués ont participé au scrutin. Noah a obtenu plus de 96 % des voix.

Elle était finalement seule candidate. Son unique rivale s’est retirée avant le vote. Le résultat lui accorde un mandat de cinq ans renouvelable.

Cette transition ouvre une nouvelle phase pour le MRC. Le parti était dirigé par Maurice Kamto depuis environ quatorze ans. Il avait quitté la présidence le mois précédent. Tiriane Noah assurait déjà l’intérim depuis ce départ. Elle occupait auparavant la fonction de deuxième vice-présidente. Son élection formalise donc une transition commencée avant le congrès. [Source topafrica.org]