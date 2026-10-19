Sénégal: L'État soutient 9 218 ménages vulnérables à Bambey

Le département de Bambey a abrité, ce 15 octobre 2026, la cérémonie officielle des paiements des transferts monétaires du programme de sécurité alimentaire.

BAMBEY - C'est maintenant officiel. Le paiement des bourses de sécurité familiale a repris le vendredi 16 octobre 2026. La cérémonie officielle des transferts monétaires a eu lieu au stade omnisports de Bambey. Selon le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarité, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, une aide financière de 135.000 FCfa est octroyée à chaque famille sur 9.218 ménages vulnérables du département de Bambey. Selon elle, le montant global destiné à la localité s'élève à 1.244 330.000 FCfa. Il vise à renforcer une assistance aux populations vulnérables en vue d'améliorer leur résilience face à la crise alimentaire.

« Nous prévoyons une assistance financière de 135.000 FCfa par ménage au profit de 17.200 ménages vulnérables inscrits au registre national unique représentant environ 154.800 personnes. L'enveloppe globale mobilisée s'élève à 2 milliards 322 millions de FCfa pour les départements prioritaires : Bambey, Matam, Goudiry, Salémata et Saréya », a fait savoir Marie Angélique Mame Selbé Diouf. Elle a insisté sur la transparence et l'objectivité des choix des bénéficiaires. Elle a rappelé que la sélection a été faite sur la base du Registre national unique (Rnu) et sur la méthode de classification socio-économique qui leur a permis de prioriser les ménages les plus démunis en fonction de leurs conditions de vie.

« Des vérifications sur le terrain ont été faites afin de fiabiliser les données et de sécuriser les paiements. Cette démarche vise à garantir que l'assistance publique parvient au ménage qui en ont le plus besoin dans le respect de justice sociale d'équité et de transparence », a-t-elle ajouté.

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Le vice-président du Conseil départemental de Bambey, Mamadou Ndiaye a invité les bénéficiaires à utiliser les fonds avec responsabilité pour répondre prioritairement aux besoins essentiels de leurs familles. Il a demandé au gouvernement de prioriser la formation professionnelle et la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes pour les rendre autonomes.