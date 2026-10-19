Congo-Kinshasa: Près de 900 enfants nés avec un pied bot pris en charge gratuitement en 9 mois

Près de 900 enfants nés avec un pied bot ont bénéficié d'une prise en charge gratuite en République démocratique du Congo (RDC) entre janvier et septembre 2026. Le pied bot est une malformation congénitale qui entraîne une déformation du pied, lequel est tourné vers l'intérieur ou vers le bas.

Au total, 878 enfants, dont 516 garçons et 362 filles, ont été pris en charge dans les 16 cliniques de l'organisation Hope Walks à travers le pays. Ces chiffres ont été communiqués le jeudi 15 octobre à Goma par Vincent Semu, psychologue clinicien au sein de cette organisation, lors d'un entretien avec Radio Okapi.

Il a cependant affirmé que, malgré ces résultats, l'insécurité, l'éloignement des centres de soins et le coût du transport continuent de priver de nombreuses familles de l'accès aux traitements, particulièrement dans l'Est du pays.

Selon Vincent Semu, le nombre d'enfants pris en charge a diminué cette année en raison de plusieurs difficultés rencontrées par les familles. En 2025, au moins 1000 enfants avaient été soignés.

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Sur l'axe Nyabiondo-Walikale, au Nord-Kivu, l'insécurité et le coût du transport compliquent notamment les déplacements vers les centres de soins.

Face à ces obstacles, Hope Walks intensifie ses actions de sensibilisation auprès des communautés afin d'encourager les parents à faire soigner leurs enfants dès que possible.

Un appel au gouvernement et aux partenaires

L'organisation rappelle que le pied bot est une malformation congénitale qui peut être corrigée avec succès grâce à une prise en charge précoce et adaptée. Elle appelle ainsi le gouvernement congolais et les partenaires internationaux à renforcer leur soutien aux programmes de traitement.

Selon les estimations avancées par Hope Walks, près de 5 300 enfants naissent chaque année avec un pied bot en RDC. Beaucoup grandissent encore sans bénéficier d'un traitement adéquat, faute d'accès aux soins.