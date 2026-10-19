Congo-Kinshasa: Kindu - Plus de 1 258 élèves de l'EP Atoko suivent les cours à ciel ouvert après la destruction de deux bâtiments

Plus de 1 258 élèves de l'école primaire Atoko, dans la ville de Kindu (Maniema), étudient désormais dans des conditions extrêmement précaires après qu'un vent violent accompagné de fortes pluies a emporté la toiture de deux bâtiments de leur établissement la semaine dernière.

Depuis cet incident, plusieurs élèves sont contraints de suivre les cours à ciel ouvert, exposés au soleil ardent, à la pluie et au vent. Cette situation perturbe considérablement le bon déroulement des activités scolaires et compromet les conditions d'apprentissage de centaines d'enfants.

Construite en 1974, l'école primaire Atoko figure parmi les établissements publics qui accueillent un grand nombre d'élèves dans la région. La destruction partielle de ses infrastructures a aggravé les difficultés auxquelles fait déjà face la communauté éducative.

Face à cette situation préoccupante, le directeur de l'établissement, Lokombo Tuku Polydor, lance un appel urgent aux autorités compétentes, aux organisations humanitaires ainsi qu'aux personnes de bonne volonté.

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« Nous sollicitons une intervention rapide afin de réhabiliter les bâtiments endommagés et permettre à nos élèves de poursuivre leur scolarité dans un environnement sûr et adapté », plaide-t-il.

Selon les responsables de l'école, l'absence de toiture expose non seulement les élèves aux intempéries, mais risque également d'endommager davantage les infrastructures restantes si des travaux de réhabilitation ne sont pas entrepris rapidement.

Pour les parents et les enseignants, l'urgence est de restaurer les salles de classe afin de garantir la continuité de l'enseignement. En attendant une assistance, les élèves continuent de suivre les cours dans des conditions difficiles, au risque de voir leurs performances scolaires affectées.

L'heure est donc à la mobilisation. Pour ces centaines d'enfants, l'enjeu dépasse la simple fréquentation scolaire : il s'agit de leur offrir un cadre d'apprentissage digne, sécurisé et propice à leur réussite éducative.