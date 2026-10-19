Congo-Kinshasa: La SNEL installe de nouveaux transformateurs pour améliorer la desserte électrique à Lubumbashi

La Société nationale d'électricité (SNEL) a lancé, jeudi 15 octobre, une opération d'installation de nouveaux transformateurs dans plusieurs quartiers de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Financés sur fonds propres de l'entreprise, ces équipements visent à améliorer la desserte en énergie électrique dans la ville. Quatre transformateurs ont été installés lors de cette première phase.

Au quartier Golf Météo, au croisement des avenues Office et Misakabu, un ancien transformateur de 250 kVA, devenu obsolète après plusieurs mois de fonctionnement, a été remplacé par un équipement de 400 kVA.

Une habitante du quartier s'est réjouie de cette intervention, après plus de 7 mois sans électricité. Elle salue une initiative qui, selon elle, pourrait également contribuer à renforcer la sécurité des habitants.

Selon plusieurs témoignages, le manque d'électricité, notamment dans de nouveaux quartiers, contribue à l'insécurité urbaine, marquée par des cas de cambriolages, de braquages à main armée et d'autres actes de banditisme.

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Certaines familles affirment même avoir été contraintes d'abandonner leur logement ou de le mettre en location pour fuir cette insécurité..

L'opération s'est également poursuivie au quartier Kashamata, dans la périphérie de Lubumbashi, où un transformateur de 400 kVA a été installé. La cabine électrique numéro 13, située dans la cellule Bruxelles, au quartier Gécamines, a aussi été équipée d'un transformateur de même capacité.

Selon les responsables de la SNEL, d'autres équipements doivent être déployés dans plusieurs quartiers de la ville afin d'améliorer progressivement la fourniture d'électricité.

La SNEL appelle à un usage responsable de l'électricité

Le chef de division du réseau de distribution de la SNEL dans la région Sud, Delphin Ilunga, invite les habitants à faire un usage responsable de l'électricité. Il les exhorte notamment à éviter les raccordements frauduleux et à solliciter uniquement les techniciens mandatés par l'entreprise en cas de panne.

Il rappelle également aux abonnés l'importance de payer leurs factures de consommation d'électricité.

Le remplacement des anciens transformateurs intervient dans un contexte où plusieurs quartiers de Lubumbashi sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement en électricité.