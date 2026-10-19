Ile Maurice: Beach-volley - L'île à la conquête du doublé à Moroni

Gilbert Alfred et Akash Doobraz, ainsi que Valentine Paul et Stéphanie Latour, disputeront ce dimanche les finales de la deuxième manche du circuit de la Zone 7, à Moroni. Les garçons viseront un deuxième titre consécutif, tandis que les filles auront une revanche à prendre face aux Réunionnaises Maëlys Goursalo et Marie Andriamaherizo.

Deux équipes engagées, deux places en finale. Le beachvolley mauricien s'est assuré une double présence lors du dénouement du tournoi régional, aujourd'hui, sur le sable d'Itsandra-Mdjini. Samedi, Gilbert Alfred et Akash Doobraz ont poursuivi leur série victorieuse, tandis que Valentine Paul et Stéphanie Latour ont écarté les Seychelles pour rejoindre elles aussi le dernier carré des prétendantes au titre.

Gilbert Alfred et Akash Doobraz poursuivent leur parcours sans faute à Moroni. Tombeurs des Comoriens Boukhary et Omar en deux sets, les Mauriciens s'offrent une place en finale et se rapprochent d'un deuxième sacre consécutif sur le circuit de la Zone 7.

Chez les hommes, Alfred et Doobraz n'ont toujours pas abandonné le moindre set à leurs adversaires. Opposés en demifinale aux Comoriens Boukhary et Omar, les Mauriciens se sont imposés en deux manches (21- 16, 21-17), portant leur bilan à quatre victoires en autant de rencontres.

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Un dernier obstacle comorien

Le tandem avait précédemment dominé les Malgaches Thierry et Jerry (21-11, 21-15), les Comoriens Naguib et Alonzo (21-11, 21-17), puis les Seychellois Ernesta et Lozaïque (21-17, 21-14). Huit sets disputés, huit remportés : les chiffres illustrent la régularité des tenants du titre, sacrés lors de la manche inaugurale aux Seychelles en juillet.

Valentine Paul et Stéphanie Latour ont fait parler leur détermination pour écarter les Seychelloises (21-19, 21-15) et propulser Maurice en finale du tournoi de la Zone 7, sur le sable d'Itsandra à Moroni.

Pour conserver leur couronne, Gilbert Alfred et Akash Doobraz devront maintenant prendre la mesure de Satoul et Mohamed. La paire comorienne a gagné sa place en finale en écartant ses compatriotes Naguib et Alonzo en deux sets.

Face à des adversaires qui évolueront devant leur public, les Mauriciens devront préserver l'efficacité affichée depuis jeudi. L'occasion est belle de signer un deuxième succès consécutif dans ce circuit régional.

Une revanche à prendre chez les dames

Valentine Paul et Stéphanie Latour ont, de leur côté, obtenu leur qualification en dominant les Seychelloises Adeline et Dania (21-19, 21-15). Accrochées dans la première manche, les Mauriciennes ont pris davantage de marge dans la seconde pour s'imposer sans avoir à disputer de set décisif.

Elles retrouveront aujourd'hui Maëlys Goursalo et Marie Andriamaherizo, qui n'ont laissé aucune chance aux Malgaches Andri et Jessie en demi-finale (21-12, 21-13).

Ce duel aura un goût particulier pour les Mauriciennes. Vendredi, les Réunionnaises avaient remporté leur première confrontation en trois manches (18-21, 21-19, 18-16), au terme d'une rencontre indécise jusqu'aux derniers échanges. Paul et Latour avaient pris les devants avant de céder dans un troisième set prolongé.

Après avoir dominé Madagascar et les Seychelles lors de la phase précédente, les deux Mauriciennes ont su rebondir pour atteindre la finale. Elles auront cette fois l'occasion de renverser le scénario de vendredi face à une paire réunionnaise qui a déjà montré sa solidité.

Avec deux représentants en lice pour l'or, Maurice peut espérer faire mieux qu'aux Seychelles, où elle avait décroché le titre en masculin et l'argent en féminin. Reste désormais à transformer cette double présence en deux victoires, face à des adversaires qui auront eux aussi de solides arguments à faire valoir.