Angola/Congo-Kinshasa: Coupe de la CAF - Le Kabuscorp confiant avant d'affronter l'AS Maniema

17 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'entraîneur de Kabuscorp de Palanca, Leonardo Neiva, a affirmé samedi que son équipe était prête à s'imposer face à l'AS Maniema, de la République démocratique du Congo (RDC), dimanche, en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), malgré l'expérience de son adversaire.

La rencontre, comptant pour la manche aller du dernier tour qualificatif pour la phase de groupes, se disputera à 16 h au stade national du 11-Novembre, à Luanda.

Lors d'une conférence de presse, Leonardo Neiva a indiqué que son équipe avait travaillé à améliorer son efficacité offensive, sa maîtrise du ballon et sa solidité défensive, avec pour objectif de remporter la rencontre. Il a notamment insisté sur la nécessité pour ses attaquants de faire preuve d'efficacité devant le but.

Le technicien a également révélé avoir étudié le jeu de l'adversaire, en portant une attention particulière à ses transitions offensives et à la mobilité de ses attaquants.

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« Si nous reproduisons la prestation et le niveau de jeu affichés face au Wiliete de Benguela et au Petro de Luanda, le résultat sera positif », a-t-il souligné.

Dans le cadre de la même compétition, le Primeiro d'Agosto se déplacera également en République démocratique du Congo pour y affronter le DC Virunga, dimanche à 15 h, au stade des Martyrs, à Kinshasa.

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