Ile Maurice: Nouvelles arrestations et deux suspects poursuivis sous la PoTA

Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre, un dispositif policier spécial a été déployé à travers le pays pour assurer le respect du couvre-feu et maintenir la sécurité publique. Selon la police, aucun incident n'a été signalé. Neuf personnes ont toutefois été arrêtées pour non-respect du couvre-feu et placées en détention.

Dans le cadre des enquêtes sur les incidents survenus entre le 12 et le 15 octobre, la Cybercrime Unit du Central Criminal Investigation Department (CCID) a examiné le téléphone portable saisi sur une personne arrêtée. Les premières constatations ont conduit à l'interpellation, le 15 octobre, de deux hommes âgés de 30 et 18 ans, habitant respectivement à Roches-Noires et à Camp-Diable.

Présentés vendredi devant les tribunaux de Rivière-du-Rempart et de Souillac, ils ont été provisoirement inculpés sous l'article 8 de la Prevention of Terrorism Act (PoTA). Leur détention policière a été prolongée jusqu'au 23 octobre.

Trois arrestations à Bambous

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Par ailleurs, un homme de 23 ans a été arrêté vendredi par la police d'Abercrombie. Il est soupçonné d'avoir publié sur Facebook un message appelant à participer à des dégradations dans un supermarché. Interrogé en présence de son avocat, il a été placé en détention. La police s'oppose à sa remise en liberté sous caution.

La Criminal Investigation Division de Bambous, avec le soutien de la police régulière et du Groupe d'intervention de la police mauricienne, a arrêté trois habitants de Cité La Ferme, âgés de 23, 47 et 66 ans, dans le cadre d'enquêtes sur des pillages et des vols avec effraction.

Les investigations concernent surtout Save Mart Trading Ltd, où des marchandises estimées à Rs 3 millions auraient été volées, avec des dégâts évalués à Rs 12 millions. Au Bambous Cooperative Store Society Ltd, le préjudice lié aux marchandises volées atteindrait Rs 512 000.

Une partie des objets présumés volés a été récupérée. Les trois suspects ont comparu devant la Weekend Court et ont été maintenus en détention policière.