Togo: Le pouvoir tend la main, l'opposition tourne la tête

Il y a des rendez-vous qu'on ne manque pas. Le retour du soleil au matin, le chant du coq, et la déclaration de l'opposition qui réclame une transition.

Samedi, la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), le mouvement Lumière pour le développement dans la paix (LDP) et le Front Touche Pas à ma Constitution ont tenu leur rôle avec ponctualité.

Le prétexte : les récentes déclarations d'officiels sur un possible dialogue. Pour les trois formations, c'est de la poudre aux yeux. Discuter dans le cadre du Cadre permanent de concertation (CPC) reviendrait à poser les bases d'un « dialogue de dupes ». Entendez : on ne s'assoit pas à la table de celui qui l'a construite.

Leur solution, elle, n'a pas bougé : une transition politique, puis des assises nationales pour refonder la République. Le programme tient en une ligne. Il a l'avantage de la clarté et l'inconvénient de ne pas dire grand-chose de ce qu'il y aura après.

Car c'est là que le bât blesse. Faute de programmes et de vision, une partie de l'opposition semble avoir trouvé dans la transition une baguette magique : on l'agite, et les problèmes de l'opposition s'évaporent. Reste à savoir qui tient la baguette, qui la range ensuite, et ce qu'on propose aux Togolais entre-temps.