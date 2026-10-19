Sénégal: Tivaouane - Une mobilisation populaire pour nettoyer le cimetière Khalkhouss

18 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Des habitants de la cité religieuse de Tivaouane se sont mobilisés, dimanche, pour nettoyer le cimetière de Khalkhouss, à l'appel du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a constaté l'APS.

Des hommes, des femmes, tous âges, ont contribué, chacun à sa manière, aux travaux de désherbage du cimetière de Khalkhouss, alors que l'hivernage tire à sa fin.

Diverses catégories socioprofessionnelles, dont des élus territoriaux, des professionnels des médias, des enseignants, se sont retrouvés pour participer à cette opération de salubrité.

Les uns ont pris part directement aux travaux, les autres ont apporté un soutien matériel, d'autres encore ont servi à manger aux volontaires.

L'opération de nettoiement de cet illustre lieu d'inhumation et de recueillement de la cité religieuse tidiane, s'est déroulée en présence de Serigne Mame Ousmane Sy, qui représentait le khalife général des Tidianes.

Lire l'article original sur APS.

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