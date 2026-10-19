Sénégal: Niakhar - Inauguration de cinquante logements sociaux dédiés aux orphelins de la commune

Niakhar (Fatick) — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, et l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis au Sénégal, Saeed Hamdan Mohammed Al Naqbi, ont procédé, dimanche, à l'inauguration de la Cité modèle de cinquante logements sociaux destinés aux orphelins de père de la commune de Niakhar, dans la région de Fatick (centre), a constaté l'APS.

Offert par les Emirats Arabes Unis à travers l'organisation caritative internationale (ICO), ce village résidentiel baptisé au nom de Cheikh Sultan Bin Zayed Ali Nahyan, compte, en plus des cinquante logements, un poste de santé pour garantir à tous un accès aux soins de proximité, quatre boutiques de commerce pour dynamiser l'activité économique locale, une mosquée et une école coranique pour la transmission du savoir et des valeurs spirituelles et religieuses.

"Les liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays s'en trouvent renforcés d'une réalisation concrète et durable. Cette cité moderne est un ensemble harmonieux pensé pour répondre aux besoins essentiels des populations", a affirmé la ministre.

Elle a ajouté que le choix de Niakhar est une reconnaissance de "la qualité et de la solidité de sa gouvernance locale et de la contribution citoyenne de ses habitants".

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"Ces logements, raccordée aux réseaux électrique et d'eau potable de la commune de Niakhar, sont bien plus que des murs et un toit, ils sont la promesse d'un foyer stable, d'une sécurité retrouvée et d'un avenir exprimé", a dit Mme Diouf, ajoutant qu'en élevant cette cité, les bienfaiteurs "ont posé un acte qui honore la foi et l'humanité".

Marie-Angélique Mame Selbé Diouf a appelé à la préservation de ce "précieux patrimoine", en veillant à l'entretien, à la bonne gestion et à la pérennité afin qu'il serve les générations présentes et futures.

Pour sa part, l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis a soutenu que l'inauguration de ces infrastructures est le "nouveau fruit de la coopération dynamique et privilégiée" qui lie son pays à la République soeur du Sénégal.

"La cité Cheikh Sultan Ben Zayed Ali Nahyan pour les orphelins n'est pas une simple donation comme tant d'autres. Elle est l'illustration parfaite de l'engagement conscient des Emirats Arabes Unis à accompagner le Sénégal dans ses priorités de développement économique et social, à travers des investissements directs dans des secteurs prioritaires", a-t-il fait valoir.

Pour Saeed Hamdan Mohammed Al Naqbi, l'aide publique au développement est le soutien inconditionnel en faveur des populations vulnérables.

"Cet engagement s'inscrit dans les valeurs traditionnelles de solidarité, de fraternité et d'entraide sur lesquelles les Emirats Arabes Unis ont été fondés par le regretté Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, le père fondateur des Emirats Arabes Unis", a-t-il assuré.

Il a déclaré que cette cité résidentielle pour les orphelins de père, avec ses unités d'habitation et ses infrastructures de base, incarne de la plus belle expression de message de fraternité humaine porté et prôné par les hautes autorités émiraties.

Ce message consiste à soutenir les populations dans le besoin, promouvoir le dialogue et la coexistence pacifique entre les peuples et, surtout, défendre les causes justes partout dans le monde, sans aucune discrimination fondée sur la religion, la nationalité ou l'origine ethnique, a dit le diplomate.

"Sous la haute impulsion des plus hautes autorités des deux pays, nous allons bâtir ensemble un partenariat stratégique global au service des intérêts et des aspirations communes des deux peuples amis", a indiqué Saeed Hamdan Mohammed Al Naqbi.

Auparavant, le maire de la commune de Niakhar, Macodou Sène, avait signalé qu'outre cette cité, d'autres projets ont été réalisés dans sa collectivité territoriale par les mêmes partenaires.

"C'est un partenariat qui est déjà très riche et c'est pour moi l'occasion, au nom du Conseil municipal, de renouveler notre entière disponibilité à oeuvrer au renforcement de ce partenariat qui est déjà si riche", a-t-il rassuré.