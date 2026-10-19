Sénégal: Triathlon - Coura Sall et Ousmane Thiaw s'illustrent en préparation des JOJ Dakar 2026

Dakar — Les jeunes triathlètes sénégalais Coura Sall et Ousmane Thiaw, retenus pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, se sont illustrés dimanche à Mbour (Thiès), lors d'une compétition de préparation aux prochaines échéances internationales, a annoncé la Fédération sénégalaise de triathlon (FSTri).

Chez les dames, Coura Sall a remporté l'épreuve en 1h22mn devant Ngoné Diop, avec qui elle partage un camp d'entraînement depuis juin dernier. La préparation des deux triathlètes se poursuit entre Dakar et Saly.

Dans la course masculine, Ousmane Thiaw a terminé premier de la catégorie JOJ en 1h05mn. Afin de relever le niveau de compétition et favoriser la progression des jeunes athlètes, les représentants sénégalais aux JOJ ont pris le départ aux côtés des seniors.

Malick Diop, l'un d'entre eux, est arrivé premier dans le classement général masculin en 1h04mn, tandis que Gorgui Kambe a terminé troisième en 1h08mn.

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La compétition s'est disputée sur la distance sprint, comprenant 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied, un format identique à celui prévu pour les JOJ Dakar 2026.

Cette compétition s'inscrit dans le programme de préparation des triathlètes sénégalais aux Jeux olympiques de la jeunesse, et de la prochaine Coupe du développement régional, selon la FSTri.