Sénégal: Niakhène - 1 000 personnes enrôlées dans la couverture sanitaire universelle

Tivaouane — Le Service régional de l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) de Thiès, en collaboration avec la Mutuelle de santé départementale de Tivaouane a enrôlé mille personnes dans la commune de Niakhène, dans le cadre d'une opération de couverture sanitaire universelle.

Selon les organisateurs, 650 personnes ont été enrôlées dans le chef-lieu de la commune à Niakhène, et 350 autres à Khaoulou, un village rattaché.

Les cotisations correspondantes ont également été collectées auprès des souscripteurs.

Cette opération vise à réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins, particulièrement pour les ménages à revenus modestes, ont expliqué les initiateurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'adhésion à une mutuelle de santé permet de bénéficier d'une prise en charge médicale selon les conditions prévues par le dispositif et de limiter les dépenses restant à leur charge, ont-ils ajouté.

L'opération repose sur la mobilisation des acteurs de la couverture sanitaire, pour élargir l'accès à la protection mutualiste dans la commune.

Elle intervient dans un contexte d'évolution de la Mutuelle de santé départementale de Tivaouane vers une Organisation de gestion et de développement.