Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - El Hadji Seck signe un doublé, Cheikh Fall et Sidi Bane buteurs

Dakar — Le footballeur sénégalais de La Gantoise, El Hadji Seck, s'est illustré ce week-end en inscrivant un doublé lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Dans le même temps, ses compatriotes évoluant en Ligue 2 française, Cheikh Fall et Sidi Bane, ont également marqué avec leurs clubs respectifs.

Malgré son doublé (38e et 61e), El Hadji Seck n'a pas pu éviter l'élimination de son équipe face à l'Union Rochefortoise en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Il s'agit du troisième but, toutes compétitions confondues, de l'attaquant sénégalais de 19 ans.

La Gantoise, qui menait 3-1, a été rejointe au score (3-3) avant de s'incliner lors de la séance des tirs au but (4-3).

En France, le défenseur sénégalais de 22 ans Sidi Bane, qui évolue à Laval en Ligue 2, a trouvé le chemin des filets lors de la 9e journée. Il a permis à son équipe, menée 3-0, d'arracher le match nul (3-3). Il s'agit de son premier but avec le club français, qu'il a rejoint cet été.

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Son compatriote Cheikh Fall, qui évolue à Pau FC dans le même championnat, a également marqué. Il a ouvert le score dès la 6e minute face à Guingamp. Son équipe s'est finalement imposée sur le score de 2-1.

En Ligue 1 française, l'AS Monaco de Lamine Camara a concédé sa première défaite de la saison, toutes compétitions confondues, face à Lorient (1-0).

En Serbie, le milieu de terrain sénégalais de Radnički Niš Frank Kanouté a été expulsé à la 15e minute pour cumul de cartons jaunes, lors de la lourde défaite de son équipe (0-3) face à Radnik, à l'occasion de la 12e journée de la Super Liga.

En Angleterre, Habib Diarra a retrouvé la compétition après plusieurs semaines d'absence en raison d'une blessure. Sa dernière apparition sous les couleurs de Sunderland remontait au 3 août dernier.

Il avait délivré une passe décisive sur l'unique but de la rencontre avant de quitter ses coéquipiers sur blessure. Son retour, ce dimanche, n'a pas permis à son équipe d'éviter la défaite face à Bournemouth, lors de la 7e journée de Premier League.

Son compatriote Krépin Diatta, qui évolue à Watford en Championship anglaise, a connu sa première titularisation.

L'arrière droit des Lions, qui a rejoint le club cet été en provenance de l'AS Monaco (France), a cédé sa place à la 66e minute. Son équipe s'est imposée 2-0 face à Charlton, pour le compte de la 11e journée.

En Liga espagnole Mamadou Sarr enchaine les titularisations en prenant de plus en plus ses marques dans la charnière défensive de la Real Sociedad qui a effectué un déplacement victorieux à Màlaga (2-5).