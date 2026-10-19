Afrique: Ligue des Champions CAF - Teungueth FC surpris 0-2 par Colombe FC, à Dakar

18 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Teungueth FC a été battu (0-2) à domicile par Colombe FC du Cameroun, au stade Léopold Sédar Senghor, en match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Eyango (13e mn) et Musah ont inscrit les buts des camerounais. Avec cette défaite, les champions du Sénégal en titre compromettent leurs chances de se qualifier pour la phase des groupes de la Ligue des champions.

Le match retour est prévu dimanche au Cameroun. La saison dernière les Camerounais de Colombe FC avaient éliminé le Jaraaf de Dakar.

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