Sénégal: Louga - L'ASC Ngueune Sarr remporte une finale zonale

L'ASC Ngueune Sarr a remporté la grande finale de la zone L de l'ODCAV de Louga (nord), en s'imposant face à l'ASC Khambala à l'issue de la séance des tirs au but, après un match nul vierge (0-0) au terme du temps réglementaire.

Parrain de cette finale, Abdou Lahad Sarr, secrétaire général d'une entreprise automobile de la place a réaffirmé son engagement en faveur de l'épanouissement de la jeunesse de Ngueune Sarr, appelant les jeunes à faire preuve de responsabilité et à préserver la paix.

"Je n'ai aucune ambition si ce n'est de participer à l'épanouissement de la jeunesse de Ngueune Sarr", a-t-il déclaré, expliquant avoir accepté le parrainage et s'être impliqué dans l'organisation de l'événement.

M. Sarr a également invité les jeunes à adopter des comportements responsables, soulignant que la mobilisation autour des activités sportives doit être guidée par le sens du devoir et le respect des autres.