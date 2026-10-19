Afrique: Karaté - Le Sénégal décroche deux médailles de bronze aux Mondiaux cadets, juniors et U21

18 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Sénégalais Mouhamadou Moustapha Cissé et Serigne Mbacké Seck ont chacun obtenu le bronze, dans leur catégorie, aux Mondiaux de karaté cadets, juniors et U21, qui se tiennent à Bielsko-Bial̸a, en Pologne.

Mouhamadou Moustapha Cissé a terminé à la troisième place de la catégorie kumité juniors masculins des plus de 76 kg, après une victoire 2-1 contre le Croate Soltić.

Serigne Mbacké Seck s'est également adjugé la médaille de bronze dans la catégorie kumité masculin des moins de 84 kg chez les moins de 21ans.

Les championnats du monde de karaté cadets, juniors et U21, ouverts mercredi, se sont achevés ce dimanche avec un bilan de deux médailles pour le Sénégal.

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