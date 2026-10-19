Afrique: Candidature de Macky Sall au secrétariat général de l'ONU - Le RUR salue un retrait « pour l'unité »

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), structure qui se réclame de l'Alliance pour la République, a réagi dans un communiqué à la décision de l'ancien président Macky Sall de retirer sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ce retrait intervient au lendemain du vote informel du 16 octobre 2026.

Dans son texte, le RUR présente ce geste comme un sacrifice consenti pour favoriser la recherche d'un consensus au sein du Conseil de sécurité. Il y voit un acte placé « au-dessus de son ambition personnelle », qui « témoigne de sa hauteur de vue, de son sens des responsabilités et de sa grandeur ». Le titre du communiqué parle d'un « homme d'État ».

Une candidature portée au nom de l'Afrique

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Le RUR exprime sa « profonde reconnaissance » à Macky Sall pour avoir porté « une candidature qui dépassait sa personne ». Selon lui, elle traduisait l'ambition légitime de voir l'Afrique jouer un rôle accru dans la gouvernance mondiale. Le réseau énumère les axes d'une vision des Nations Unies fondée sur la rénovation du multilatéralisme, la promotion de la paix, une meilleure prise en compte des préoccupations des pays en développement et la construction d'un ordre international plus juste, plus équitable et plus inclusif.

Des remerciements aux soutiens

Le communiqué salue ensuite les efforts diplomatiques déployés, notamment ceux d'Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, ainsi que l'engagement des États africains et des partenaires internationaux. Le RUR remercie aussi le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour son soutien, de même que la diplomatie sénégalaise. Cette mobilisation, estime-t-il, rappelle que les grandes ambitions internationales du Sénégal « peuvent et doivent rassembler les forces vives de la Nation ».

Le réseau adresse enfin ses remerciements aux Sénégalaises et aux Sénégalais, de l'intérieur comme de la diaspora, ainsi qu'aux universitaires, aux intellectuels et aux acteurs de la société civile mobilisés. Engagé « dès les premières heures » derrière cette ambition, il se dit convaincu que les idées défendues par Macky Sall « conservent toute leur pertinence face aux défis mondiaux ».

« Ni le renoncement à une ambition ni la fin d'un engagement »

Le RUR refuse de voir dans ce retrait un point final. « Le retrait d'une candidature ne signifie ni le renoncement à une ambition ni la fin d'un engagement », écrit-il. Il affirme que l'ambition de l'Afrique de prendre toute sa part dans la conduite des affaires du monde, « jusqu'aux plus hautes responsabilités au sein des Nations Unies », reste entière et doit se poursuivre.