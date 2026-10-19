ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, de prendre plusieurs mesures immédiates concernant le mécanisme proposé pour le suivi quotidien des prix et de la disponibilité des produits de consommation de base à travers le territoire national, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant le mécanisme proposé pour le suivi quotidien des prix et de la disponibilité des produits de consommation de base à travers le territoire national, le président de la République a ordonné d'"élaborer un projet de texte visant à réglementer de manière stricte l'activité des intermédiaires de vente entre les producteurs et les citoyens", en chargeant le Premier ministre d'"ouvrir immédiatement une enquête sur le rôle négatif de certains importateurs dans la monopolisation et la hausse des prix des viandes importées et auprès des boucheries qui les commercialisent au prix de la viande locale, ainsi que sur les écarts de prix de la viande en boucherie dans les différentes wilayas, voire dans les quartiers".

Il a également chargé le ministre de l'Intérieur, en coordination avec les walis de la République, de "mettre en place un mécanisme permettant d'acheter les excédents de produits au niveau local, de les stocker, puis de les injecter sur le marché dès l'apparition des premiers signes de fluctuation des prix, afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens", précise le communiqué.

Le président de la République a, en outre, chargé, le ministère du Commerce intérieur d'"élaborer un dispositif de plafonnement des prix et de fixation des marges bénéficiaires des légumes, des légumineuses, des pâtes et des viandes, en tenant compte des chaînes de production et de commercialisation", ajoute la même source.

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Il a aussi ordonné de "mettre en place un système décentralisé permettant aux directeurs du commerce, sous la responsabilité des walis, d'assurer le suivi quotidien, au niveau local, des prix des produits de large consommation" et de "renforcer les brigades de contrôle des prix relevant du ministère du Commerce intérieur, en assurant des descentes quotidiennes sur le terrain tout au long de l'année".

Le président de la République a également enjoint de "coordonner les efforts du ministère de l'Intérieur, du ministère du Commerce intérieur et du Haut-commissariat à la numérisation pour la création d'une base de données numérique de contrôle rapide et efficace des prix, qui fera office de mécanisme d'alerte permettant aux services concernés d'intervenir pour rétablir l'équilibre des prix des produits en cas de hausse anormale".