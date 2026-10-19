Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État a pris part au culte de dédicace du temple de l'Église Cité missionnaire Hosanna

Ce dimanche, à Kinshasa, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au culte de dédicace du temple de l'Église Cité missionnaire Hosanna, dirigée par le révérend pasteur Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle.

Cet événement a rassemblé de nombreux fidèles de l'Église, ainsi que des invités et des délégations venues de différentes provinces de la République démocratique du Congo (RDC) et de l'étranger.

Au cours de la célébration, le révérend pasteur Dieudonné Kamuleta est revenu sur la vision spirituelle qui guide son ministère et les efforts déployés pour concrétiser le projet de construction de ce temple.

Il a également exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet édifice.

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Consacré pasteur le 16 avril 1995 à Kamina, dans la province du Haut-Lomami, Dieudonné Kamuleta a rappelé que la construction de ce temple marque l'aboutissement d'une promesse qu'il affirme avoir reçue de Dieu il y a une trentaine d'années.

À la fin du culte, le Chef de l'État a effectué une visite guidée du temple. Des photos de famille avec les responsables et les anciens de l'Église Cité missionnaire Hosanna ont marqué la fin de cette journée.

Le nouveau temple de l'Église Cité missionnaire Hosanna est situé sur l'avenue Saïo, dans la commune de Kasa-Vubu.