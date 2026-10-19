Gabon: Octobre Rose à l'ANINF - 10 millions de Fcfa pour exprimer la solidarité au delà du cadre professionnel

Numérique et capital humain : l'ANINF ne se contente pas de déployer les infrastructures numériques. L'Agence fait également de la santé et du bien-être de ses agents une priorité, en droite ligne avec la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema pour un meilleur accès aux soins pour tous.

Cet engagement s'est illustré le jeudi 15 octobre 2026, à la Tour ANINF, à Libreville, lors d'une journée de sensibilisation aux cancers féminins. Marquée par les témoignages de trois femmes confrontées à la maladie, la rencontre a donné lieu à un geste de solidarité du directeur général, Alberto Wenceslas Mounguegui Moudoki, qui a instruit la mise à disposition de 10 millions de FCFA pour leur venir en aide.

Chaque année, Octobre Rose rappelle l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et de l'accompagnement des malades. Au Gabon, le ministère de la Santé a retenu pour cette édition le thème « Unis par l'unique ». Un appel à reconnaître la singularité de chaque femme et de son combat, tout en encourageant une mobilisation collective pour que personne ne se retrouve seule face à la maladie.

Des témoignages qui appellent à la solidarité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la Tour ANINF, la sensibilisation a pris une dimension humaine. Trois femmes ont partagé leurs expériences, entre souffrance, perte, résilience et espoir. Touché par leurs récits, le directeur général a instruit l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de mobiliser une enveloppe de 10 millions de FCFA en leur faveur.

Au-delà du soutien financier, ce geste traduit une volonté d'accompagner concrètement les personnes touchées par le cancer. « En matière de santé, attendre peut parfois avoir de lourdes conséquences », a rappelé Alberto Wenceslas Mounguegui Moudoki, invitant à privilégier la prévention.

Un engagement pour la santé qui se confirme

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions de sensibilisation menées par l'ANINF. Le 13 mars 2026, l'Agence avait notamment accueilli l'association Endofi Gabon pour une rencontre consacrée à « l'endométriose et l'hypofertilité ».

Les échanges avaient permis d'aborder les douleurs, les difficultés de diagnostic et les conséquences possibles de cette maladie sur la fertilité. De l'endométriose aux cancers féminins, l'ANINF manifeste ainsi un intérêt pour des préoccupations de santé qui touchent directement les femmes.

À travers ces initiatives, l'Agence donne, à son échelle, une traduction concrète à la vision sanitaire du Président Brice-Clotaire Oligui Nguema, fondée sur un meilleur accès aux soins, la prévention et la protection des populations. En privilégiant la sensibilisation et l'accompagnement des personnes malades, l'ANINF participe à cette ambition nationale, tout en plaçant l'humain au coeur de son action.

Cette attention s'étend également à son personnel. Le directeur général a rappelé l'existence d'une assurance maladie complémentaire, encourageant les agents à utiliser les garanties prévues pour leurs consultations et examens médicaux.

« La santé n'a pas un coût, c'est un investissement », a-t-il souligné.

Cette approche témoigne d'une relation entre la direction et ses collaborateurs qui dépasse les seules obligations professionnelles. Elle traduit une volonté de proximité, d'écoute et de protection du capital humain, tout en contribuant à renforcer la confiance au sein de l'institution.

Prévenir, accompagner et redonner espoir

Invitée à cette rencontre, le Dr Line Silat Tamo épouse Nzoumba Moukagni, oncologue à l'Institut de cancérologie d'Akanda, a présenté les différents cancers féminins, insistant sur le dépistage précoce, la palpation et le suivi médical.

Pour Nadine Gaudong, agente de l'ANINF, les témoignages ont rappelé qu'« il y a de l'espoir », même face à la maladie.

En donnant une traduction concrète au thème « Unis par l'unique », l'ANINF rappelle que la solidarité ne doit pas se limiter aux campagnes de sensibilisation.

Cette mobilisation rejoint également l'ambition portée au sommet de l'État : faire de la santé et du bien-être des populations des priorités qui se traduisent par des actes concrets, jusque dans le fonctionnement des institutions publiques.

Derrière les infrastructures numériques et les projets technologiques, il y a avant tout des femmes et des hommes dont la santé mérite autant d'attention que les missions qu'ils accomplissent.