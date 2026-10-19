Soudan: Le Premier ministre préside une réunion élargie consacrée à l'enseignement supérieur

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a présidé dimanche à Khartoum une réunion élargie consacrée à l'enseignement supérieur, en présence des ministres de la Justice, de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du wali de l'État de Khartoum, du sous-secrétaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que du représentant spécial du Premier ministre, Dr Al-Hussein Al-Khalifa Al-Hafian.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Ahmed Mudawi Moussa, a indiqué que la réunion avait examiné un rapport sur les activités menées récemment par son ministère, ainsi que les résultats de ses visites à l'étranger.

La réunion a également été informée de l'état d'avancement des opérations d'admission au deuxième tour, des préparatifs du troisième tour et des dispositions prises en vue du lancement de la nouvelle année universitaire.

Le ministre a assuré que toutes les universités du pays étaient prêtes à accueillir les étudiants et que les résidences universitaires étaient également prêtes à les héberger.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a enfin indiqué que les participants avaient examiné les perspectives d'amélioration des conditions des enseignants, chercheurs et du personnel du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.