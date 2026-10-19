Afrique: L'ambassade du Soudan à Tokyo participe au festival international « Global Festa 2026 »

L'ambassade du Soudan à Tokyo participe à la 35e édition de « Global Festa Japan 2026 », consacrée à la coopération internationale, à l'action humanitaire et aux objectifs de développement durable, qui réunit 180 organismes et institutions du monde entier.

L'ambassade a inauguré un pavillon dédié à la culture et au patrimoine soudanais, en présence de l'ambassadeur du Soudan au Japon, Al-Rayah Haidoub, son épouse, ainsi que de membres de la mission diplomatique.

Le pavillon propose des produits artisanaux et traditionnels présentés par des femmes d'affaires soudanaises établies à Tokyo.

Le pavillon a suscité un vif intérêt auprès du public japonais, des visiteurs étrangers et des représentants d'organisations internationales, qui ont salué la richesse du patrimoine et de l'artisanat soudanais.

Cette participation vise à renforcer les liens culturels et diplomatiques entre le Soudan et le Japon et à mettre en valeur le patrimoine soudanais.