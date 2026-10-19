Afrique: Le Soudan appelle la Commission africaine des droits de l'homme à enquêter sur les violations commises par les FSR

Le Soudan a appelé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à se rendre dans le pays pour constater les violations commises contre les civils par les Forces de soutien rapide (FSR) et évaluer la situation humanitaire des déplacés et des réfugiés.

S'adressant à la 89e session de la Commission, organisée au Sénégal, le chef de la délégation soudanaise, l'ambassadeur Abdel Ghani Al-Naim, a réaffirmé l'engagement du Soudan en faveur de la protection des droits de l'homme et de la coopération avec les mécanismes régionaux et internationaux, tout en soulignant son attachement aux solutions africaines aux problèmes africains.

Il a dénoncé les violations commises par les FSR depuis le début du conflit, le 15 avril 2023, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les actes de génocide. Il a attribué la poursuite de ces exactions au soutien militaire et financier reçu par ces forces de l'extérieur du continent, y compris la fourniture d'armes, de drones et le recrutement de mercenaires.

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L'ambassadeur a également présenté les initiatives de paix du président du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, et du Premier ministre, Dr Kamil Idris. Celles-ci prévoient notamment la démobilisation et la réintégration, la soumission des responsables à la justice et une transition devant déboucher sur des élections libres et transparentes. Il a aussi évoqué une initiative nationale visant à lancer un dialogue inter-soudanais.

Abdel Ghani Al-Naim a par ailleurs mis en avant les efforts humanitaires du gouvernement, notamment l'ouverture du poste-frontière d'Adré avec le Tchad, les préparatifs au retour des déplacés et l'élaboration du plan d'action national pour les droits de l'homme 2026-2030.

Il a enfin averti que la poursuite du conflit et le soutien extérieur aux FSR représentaient une menace pour la paix et la sécurité régionales, appelant la Commission à se rendre au Soudan dans les meilleurs délais.