Soudan: Dre Nawara rencontre le président du Croissant-Rouge soudanais

La membre du Conseil de souveraineté, la Dre Nawara Abu Mohamed Mohamed Taher, a salué les efforts considérables déployés par le personnel et les bénévoles du Croissant-Rouge soudanais en faveur des populations ciblées.

Elle a souligné la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre des projets et des programmes dans les différents États du Soudan.

Lors de sa rencontre avec le président du Croissant-Rouge soudanais, le Dr Abdelrahman Bilal, Dre Nawara a pris connaissance d'un rapport sur les projets et les programmes menés par l'organisation à travers le pays au cours de la période écoulée.

Elle a appelé à accorder une attention particulière aux zones touchées par la sécheresse cette année, notamment celles de Khor Baraka et du Gash, et à oeuvrer pour combler le déficit alimentaire dans ces régions.

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De son côté, le président de l'organisation a remercié la Dre Nawara pour son soutien constant au Croissant-Rouge soudanais indiquant qu'elle avait salué l'aide apportée par l'organisation aux personnes déplacées dans l'ensemble des États du pays.

Dr Bilal a ajouté que le Croissant-Rouge soudanais était un acteur de premier plan du volontariat au Soudan, réaffirmant son engagement constant à porter assistance aux personnes dans le besoin et à secourir les populations les plus vulnérables dans tout le pays.