Afrique: Le Soudan participe à la 5e Conférence arabe sur le sport et le droit au Caire

18 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Prof. Ahmed Adam, est arrivé au Caire, accompagné du directeur général des sports au ministère, Abdelrahim Al-Hafian, pour participer à la cinquième Conférence arabe sur le sport et le droit.

La délégation a été accueillie par des membres de l'ambassade du Soudan en Égypte.

Organisée par l'Organisation arabe pour le développement administratif, la conférence ouvrira ses travaux le lundi 19 octobre.

Cette rencontre vise à approfondir le dialogue arabe sur les enjeux juridiques et réglementaires du sport international et à renforcer les échanges d'expertise entre les institutions sportives et juridiques de la région.

Les débats porteront notamment sur les évolutions des règlements de la FIFA, la jurisprudence du Tribunal arbitral du sport (TAS) et les décisions des juridictions européennes. Ces évolutions soulèvent des questions majeures concernant l'avenir de la justice sportive, et l'équilibre entre l'autonomie des instances sportives et les exigences juridiques contemporaines.

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