Afrique: La LSFP à la pointe de la mobilisation autour des JOJ 2026

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) entend peser de tout son poids dans la dynamique de mobilisation nationale autour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, en vue de faire vivre les valeurs olympiques auprès des jeunes, des clubs et des supporters.

Dans cette optique, le président de la LSFP, Babacar Ndiaye, et le conseiller spécial du chef de l'Etat en charge du sport, Djamil Faye, ont distribué des kits de promotion des JOJ 2026, samedi, à l'occasion du démarrage de la nouvelle saison de football.

Cette action de sensibilisation, lancée en marge du match ayant opposé le Jaraaf de Dakar à AJEL de Rufisque, au Stade municipal de Yoff, est mise en oeuvre de concert avec l'initiative citoyenne "DUNDAL JOJ".

A cette occasion, les spectateurs ont été invités à se mobiliser davantage autour des JOJ 2026.

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Des kits vantant les JOJ 2026 ont été distribués par Babacar Ndiaye et Djamil Faye aux deux clubs et aux ramasseurs de ballons.

Un texte de sensibilisation sur les JOJ a également été lu à la mi-temps.

Le mascotte des JOJ "Ayo" a participé à la fête avec les supporters des deux formations sur le terrain et dans les tribunes.

Selon la LSFP, cette initiative traduit la volonté du football professionnel sénégalais de prendre toute sa place dans la dynamique de Dakar 2026 et de contribuer à faire vivre les valeurs olympiques auprès des jeunes, des clubs et des supporters.

"Premier événement olympique organisé sur le continent africain, Dakar 2026 est une formidable occasion de rassembler notre jeunesse et de faire rayonner le Sénégal à travers le sport", a fait valoir la LSFP.