Sénégal: Des distinctions et des bourses remises à des élèves de Niague Peulh

Niague — Au total 200 élèves, du CI au CM2 à Niague Peulh, dans le département de Rufisque, ont reçu des distinctions, dont 20 bourses de lecture d'un an à l'Institut français, lors de la fête de l'excellence à l'initiative du CODEC de Niague, sous l'égide de l'Inspection d'académie de Rufisque.

Organisée en partenariat avec Casa Orascom-ville verte, la cérémonie a réuni les autorités administratives et locales, les autorités religieuses et coutumières, les enseignants, les parents et les élèves, indique un communiqué transmis à l'APS.

La même source précise qu'en plus de ces lauréats, des distinctions ont été remises à quatre retraités. Elle ajoute que vingt parmi les lauréats ont également bénéficié de 20 bourses de lecture d'un an à l'Institut français, pour encourager le goût de la lecture, ainsi que de 3 tablettes numériques.

"En marge de la remise des prix, 2 000 kits de fournitures scolaires de base ont été distribués aux élèves. Une contribution concrète pour permettre au plus grand nombre de débuter l'année scolaire avec le matériel nécessaire", souligne le texte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Une ville ne se construit pas seulement avec des briques : elle se construit avec des femmes et des hommes instruits, responsables et attentifs à leur environnement. Ville Verte veut être présent aux côtés de la communauté, aujourd'hui et dans les années à venir", a déclaré Anta Seck, responsable Environnement-Cadre de vie de ville verte citée dans le texte.